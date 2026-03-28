Danas je hit na društvenim mrežama, pravi komplet lepinju i poručuje da je u Srbiji pronašla i ljubav i sreću.

Šta to Srbija ima, a Kina nema? Zbog čega bi jedna mlada devojka napustila rodnu zemlju i novi život započela baš u Beogradu? Ovo je priča o Jing Cao, na društvenim mrežama poznatijoj kao Mulan.

Svojim duhovitim i iskrenim video-snimcima svakodnevno prikazuje kako izgleda život jedne strankinje u Srbiji, a upravo ta kombinacija humora i realnosti donela joj je veliku popularnost. Inspiraciju za posao i ličnu sreću pronašla je u srpskoj prestonici - i to sasvim spontano.

- Kako da dođete u Beograd i započnete novi život? Ako sam ja mogla da dođem u Srbiju, a nisam znala jezik niti imala plan - onda može svako. Nisam znala kako da tražim posao, gde da živim, kako da se snađem. Bilo mi je teško, često sam bila uplašena i zbunjena.

Kada sam pre dve godine došla u Beograd, bilo mi je jako teško. Nisam znala jezik, nisam znala kako se živi ovde. Ali sada je drugačije - govorim srpski, imam prijatelje i kolege, imam svoj život. Srbija mi je postala kao moj drugi dom, skoro kao Kina - rekla je za Prvu Cao.

Kulturni šokovi između Srbije i Kine

Istakla je da su razlike u načinu života, navikama i mentalitetu između Srbije i Kine velike, ali da joj upravo opušteniji ritam u Srbiji posebno prija.

- Srbija i Kina su veoma različite. Kada sam prvi put kupila hleb, iznenadila sam se - nije sladak! U Kini je mnogo hrane slatko. Ljudi su takođe drugačiji - plave i zelene oči, svetla kosa. U Kini su svi uglavnom tamnokosi. Bilo mi je čudno i to što ljudi ujutru sede po kafićima, piju kafu i dugo pričaju.

U Kini svi stalno rade - posao, posao i samo posao. Radno vreme je od 9 ujutru do 9 uveče, nekad i šest dana nedeljno. Nema mnogo vremena za porodicu. U Srbiji ljudi znaju da uživaju u životu - navela je. Radila je kao konobarica, u kozmetičkom salonu, a kada je došla u Srbiju, prvo je radila u kineskoj radnji.

Osvojila je srpska kuhinja, a cene iznenadile

Cao je priznala da je zavolela srpsku hranu i način života, iako primećuje da su troškovi života u Srbiji viši nego u Kini.

- Probala sam srpsku hranu - ćevape, roštilj, kobasice, burek, sarmu, pite i kolače. Sve mi se dopada, posebno roštilj. Nekad spremim i kinesku hranu, ali sada rado jedem srpsku. Cene su drugačije. U Kini je mnogo toga jeftinije - hrana, odeća, tekstil. U Srbiji su stanovi i kuće skupi, ali ja sam ipak odlučila da ostanem ovde, jer mi se dopada način života - rekla je Cao.

U Srbiju je najpre došla turistički, zahvaljujući prijateljima koje je ovde imala. Dopali su joj se ljudi, mentalitet i atmosfera, pa je odlučila da ostane, iako nije imala jasan plan, finansijsku sigurnost niti je govorila jezik. Ipak, Beograd je postao njen izbor.

Brzo je zavolela srpsku kuhinju, a poseban utisak ostavila je komplet lepinja koju je probala na Zlatiboru. Toliko joj se dopala da je poželela da nauči da je pravi - i ta želja joj se ubrzo ostvarila.

Danas ume da spremi komplet lepinju, što bi mnogi rekli znači da je spremna za titulu prave srpske snaje.

Mulan danas snima sadržaj za društvene mreže, a njeni video klipovi beleže veoma dobre rezultate. Publika ju je i upoznala na onlajn platformama.

Kurir.rs/Prva TV