Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, posetio je danas grad Smederevo, gde je razgovarao sa gradonačelnicom Jasminom Vojinović i zamenikom predsednika Skupštine grada Markom Grujićem o jačanju saradnje u oblasti odnosa sa dijasporom.

Poseban akcenat tokom sastanka stavljen je na predstavljanje planova rada Kabineta ministra za 2026. godinu, koji za Smederevo imaju poseban značaj, imajući u vidu da više od 20.000 građana ovog grada živi van Srbije.

- To je jedan čitav grad van granica matice. Zato je naša obaveza da tu snagu, znanje i potencijal povežemo sa Smederevom i Srbijom - istakao je ministar Milićević.

U tom kontekstu razgovarano je o potrebi uspostavljanja sveobuhvatne baze podataka naših ljudi u rasejanju, kako bi se na sistematičan način unapredila komunikacija, prepoznale njihove potrebe i otvorile nove mogućnosti za saradnju i investicije.

Ministar je naglasio da će jedan od prioriteta Kabineta u 2026. godini biti dodatno jačanje partnerstva sa lokalnim samoupravama, kako bi se zajedničkim naporima kreirali bolji uslovi za povratak naših ljudi iz dijaspore, ali i za njihovo aktivno uključivanje u ekonomski i društveni život Srbije.

- Povratak nije samo emocionalna odluka. On podrazumeva rešena administrativna pitanja, dobar ambijent za zapošljavanje, uslove za obrazovanje dece i sigurnost za investiranje. Lokalne samouprave su ključni partner u tom procesu“, poručio je Milićević.

Tokom posete, Smederevo je pozvano da se aktivnije uključi u programe Kabineta, uključujući organizaciju kampova za decu iz dijaspore, kao i druge projekte usmerene na jačanje veza sa našim sunarodnicima u inostranstvu.

Ministar je naglasio da su vrata Kabineta otvorena za sve predloge i inicijative koje mogu doprineti unapređenju saradnje sa dijasporom, ističući da je upravo partnerstvo države i lokalnih samouprava preduslov za sistemsko i dugoročno rešavanje ovog pitanja.