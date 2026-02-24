Tokom večeri kiša, a od sutra razvedravanje! Evo kakvo će vreme biti početkom marta, RHMZ objavio prognozu
Tokom noći u većini krajeva malo do umereno oblačno i pretežno suvo, a samo će se u brdsko-planinskim predelima i na istoku zadržati oblačno vreme ponegde sa slabim ili kratkotrajnim padavinama, saopštio je RHMZ večeras.
Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i jugoistoku povremeno i jak.
DO KRAJA FEBRUARA I POČETKOM MARTA STABILNO I RELATIVNO TOPLO
U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine.
Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni.
Jutarnja temperatura od 0 do 6 °S, a najviša od 11 do 15 °S.
Do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 10 do 17 °S.