Upozorenje na prevaranta koji vara ljude u centru Beograda

Tokom noći u većini krajeva malo do umereno oblačno i pretežno suvo, a samo će se u brdsko-planinskim predelima i na istoku zadržati oblačno vreme ponegde sa slabim ili kratkotrajnim padavinama, saopštio je RHMZ večeras.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i jugoistoku povremeno i jak.

Foto: Printscreen/RHMZ

DO KRAJA FEBRUARA I POČETKOM MARTA STABILNO I RELATIVNO TOPLO

U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine.

Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura od 0 do 6 °S, a najviša od 11 do 15 °S.