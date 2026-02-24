Slušaj vest

Tokom noći u većini krajeva malo do umereno oblačno i pretežno suvo, a samo će se u brdsko-planinskim predelima i na istoku zadržati oblačno vreme ponegde sa slabim ili kratkotrajnim padavinama, saopštio je RHMZ večeras.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i jugoistoku povremeno i jak.

Screenshot 2026-02-24 214541.jpg
Foto: Printscreen/RHMZ

DO KRAJA FEBRUARA I POČETKOM MARTA STABILNO I RELATIVNO TOPLO

U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine.

Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura od 0 do 6 °S, a najviša od 11 do 15 °S.

Do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 10 do 17 °S.

Ne propustiteDruštvo(MAPA) Dve hladne olujne mase hrle prema nama, sa istoka i zapada spajaju se tačno iznad Srbije: Pogledajte najnoviju prognozu vremena, padaće i sneg i kiša
Screenshot 2026-02-23 155511.jpg
DruštvoNakon prolećnog vremena stiže novi krug zahlađenja: Temperatura skače na 20 stepeni, a onda ide u minus! Ovog datuma će pasti sneg
Promena vremena, jesenje i zimsko
DruštvoMeteorolog Nedeljko Todorović otkiva šta nas čeka do kraja zime: Otopljenje, pa za vikend minus i mraz! "Nema šale do polovine marta"
Nedeljko Todorović
DruštvoTemperatura naglo skače! Ovog datuma će u Srbiji biti 20 stepeni: Stiže veliki preokret vremena nakon ledenog vikenda
Promena vremena, jesenje i zimsko