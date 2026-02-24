Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je od boraca 53. graničnog bataljona čula jednu od najpotresnijih priča iz poslednjeg rata - priču o pogibiji Nikole Popovića iz Novog Pazara i trenutak kada su njegovi ratni drugovi otišli da saopšte majci da joj je sin poginuo.

"Hvala potporučniku Petru Mišiću i Žarku Stojkoviću što su podelili sa nama svedočanstvo o jednoj herojskoj generaciji, koja ne sme da se zaboravi", navela je ministarka Stamenkovski na Instagramu.

Foto: Printscreen/Instagram

"Kad je krenuo napad na Karauli Košare dobili smo naredbu da izađemo prvi gore, znači, u ispomoć graničarima. Svi smo bili kao jedan i gore na Karauli zauzeli smo to mesto ispod tog vrha Rasa Košares. Tu smo dejstvovali celog dana i u povratku u jednom momentu nagla detonacija ispod vozila. Ja gubim svest i ostajem onesvešćen u vozilu. Prvo sam mislio da su svi poginuli, da nema nikog živog, pošto je bila tišina i mrak. I u jednom momentu čujem ja razgovore i onda sam morao da slušam da li pričaju na srpskom ili albanskom. Kada sam čuo da pričaju na srpskom, ništa, pozvao sam upomoć. Nekako su razvalili taj ulaz na vozilu sa strane, izvukli me iz vozila. Međutim, ja sam morao da pređem preko nastradalog Popović Nikole koji je bio tu isto u vozilu. I dok sam prolazio, ja sam dodirivao delove tela pokidane, ruke, noge. On je sav bio pokidan u vozilu. To se sve dešava na Veliki petak", rekao je Stojković, a nadovezao se potporučnik Mišić: