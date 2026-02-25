Slušaj vest

BMW Srbija ekskluzivno je za predstavnike medija predstavila pionira nove BMW ere. Reč je o revolucionarnom, potpuno električnom BMW iX3. Evropa i svet za ovim modelom već pokazuje izuzetno interesovanje, a sada je stigao i na domaće tržište, simbolično u godini kada BMW Srbija obeležava 20 godina poslovanja.

Novi IX3 je početak nove faze razvoja brenda, tehnološki iskorak koji elektrifikaciju čini realno dostupnom i oslobađa vozače dileme „range anxiety“. Sa baterijom koja briše granice autonomije, naprednom povezanošću i snažnim BMW karakterom, iX3 donosi spoj odgovornosti i čistog uživanja u vožnji. BMW iX3 je pionir koncepta Neue Klasse. BMW Grupa planira da do 2027. godine predstavi čak 40 novih ili unapređenih modela zasnovanih na Neue Klasse tehnološkoj platformi, čime ova arhitektura postaje okosnica budućnosti brenda. Dolaskom iX3, Srbija postaje deo te globalne transformacije

IX3 predstavljen u globalno sertifikovanom BMW Trening centru Ekskluzivna prezentacija održana je u najnovijem BMW Trening centru, objektu opremljenom po najvišim svetskim BMW standardima i sertifikovanom od strane BMW Grupe. Ovaj centar potvrđuje dugoročno poverenje koje BMW gradi sa partnerima u Srbiji, u ovom slučaju sa zvaničnim uvoznikom i distributerom, kompanijom Delta Motors.

Direktor brendova BMW i MINI, Zoran Mihajlović, istakao je značaj ovog trenutka za BMW brend, kao i značaj lokacije na kojoj je predstavljen potpuno novi IX3. Osvrnuo se i na činjenicu da je Delta Motors (BMW Srbije) među prvima počela da predvodi elektrifikaciju na našem tržištu. “Mi smo u Srbiji prvi u premium segmentu krenuli sa prodajom električnih vozila. Još 2017. predstavili smo BMW i3 i tada smo jasno pokazali u kom pravcu ide BMW. Nakon toga su došli iX, i4, i5, i7, i svaki od njih je pomerao granice u svom segmentu. Ali sa novim IX3 osećamo da je stigao novi početak izgrađen na temeljima onoga što je traje i vredi”. Svaki treći poručeni električni BMW u Evropi je iX3 BMW iX3 je revolucionaran na više nivoa, a to potvrđuje i neverovatna potražnja koju je izazvao širom Evrope i sveta. Od svog debija prošlog septembra, novi iX3 čini čak 33% svih porudžbina električnih BMW modela u Evropi. Svaki treći naručeni električni BMW je upravo iX3. Zbog značaja ovog trenutka, ali i njegove važnosti za naše tržište, događaju je prisustvovao i obratio se predstavnik BMW Grupacije, Cedric Martinez, koji je potvrdio da je iX3 od samog predstavljanja izazvao izuzetno interesovanje, sa razlogom. Prema njegovim rečima, iX3 predstavlja generacijski iskorak, važnu prekretnicu za BMW i početak nove faze u razvoju električne mobilnosti brenda. Reč je o modelu koji ne donosi samo unapređenja, već redefiniše standarde u pogledu tehnologije, dometa i digitalnog iskustva, postavljajući temelje za sve što sledi u Novoj eri BMW-a.

BMW iX3: 805 km slobode i potpuno nova digitalna logika vožnje BMW iX3 je generacijski iskorak koji se najpre vidi tamo gde je najvažnije, u bateriji i dometu. Sa novom 800-volt arhitekturom i šestim generacijom električnog pogona, autonomija dostiže do 805 km (WLTP), dok samo 10 minuta punjenja donosi i do 372 km vožnje. U praksi, to znači manje razmišljanja o punjačima, a više o putu. Električna mobilnost više ne zavisi od stalnog planiranja. Sa ovakvim dometom, i gradske i duge relacije postaju jednostavne i dostižne. Unutra, iX3 donosi nešto što do sada nismo videli: BMW Panoramic Vision. Informacije se projektuju duž cele donje ivice vetrobranskog stakla, prirodno u liniji pogleda vozača. Nema skretanja pažnje, nema pretrpanih ekrana, sve je tamo gde treba da bude. Centralni multimedijalni displej, vrhunske 4K rezolucije donosi savršenu jasnoću prikaza, a tu su i 3D Head-Up projekcija i Shy-Tech komande na volanu. Svi ovi segmenti rade kao jedinstven sistem.

Foto: Promo

U pozadini radi nova centralizovana arhitektura sa četiri “super-mozga”. Ona skraćuje i pojednostavljuje komunikaciju sistema, omogućavajući trenutne i precizne reakcije. Pogon, kočenje, upravljanje, asistencije i baterija povezani su u jedinstveni sistem, Symbiotic Drive. Na taj način sve funkcioniše usklađeno i neprimetno. Prelazak između asistirane i aktivne vožnje je gladak, upravljanje i kočenje sarađuju, a zaustavljanje je izuzetno prirodno. Jedan od tih centralnih sistema posebno upravlja energijom i procesom punjenja. Upravo tu, između ostalog, iX3 „uči“ navike vozača, prepoznaje obrasce vožnje, rutine i učestalost punjenja, te u skladu sa tim optimizuje potrošnju i predlaže najefikasnije scenarije. Automobil se prilagođava vama, a ne obrnuto,

Foto: Promo

iX3 zadržava ono po čemu je BMW prepoznatljiv, ali kroz novu dizajnersku logiku Neue Klasse. Spoljašnjost diskretno, ali jasno upućuje na istoriju brenda, kroz interpretaciju prednje maske, inspirisanu modelom iz 1961. godine, kada je Neue Klasse prvi put postavila temelj modernog BMW identiteta. Poruka je jednostavna: budućnost ima smisla samo ako je zasnovana na snažnoj tradiciji. Čiste linije, osvetljena maska i velike staklene površine daju modelu prepoznatljiv i samouveren izgled. U enterijeru se nastavlja ista logika, gotovo trećina materijala dolazi iz održivih izvora, ali bez kompromisa u kvalitetu. Završna obrada, preciznost izrade i izbor materijala ostavljaju utisak čvrstine i dugotrajnosti. Kabina je svetla, prostrana i funkcionalna, sa fokusom na ono što je zaista važno, vozača i osećaj u vožnji.

1/17 Vidi galeriju REVOLUCIONARNI BMW IX3 Foto: Promo

Početak Neue Klasse u Srbiji BMW iX3 je prvi serijski model zasnovan na arhitekturi Neue Klasse, koja predstavlja temelj nove generacije električnih vozila brenda. U okviru šire strategije transformacije, BMW Grupa je najavila da će do 2027. godine predstaviti više od 40 novih i unapređenih modela širom svoje game.