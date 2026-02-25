Vatrogasno-spasilačka brigada izdala je saopštenje, a statistika je krajnje poražavajuća. Od početka nove godine, u požarima je stradalo 14 osoba, a postavlja se pitanje gde najviše grešimo i koje grupe ljudi su najugroženije.

Sagovornik Kurir televizije bio je Saša Jeremić, vatrogasac.

- Od početka godine imamo 14 stradalih lica na 1565 intervencija, od početka grejne sezone bilo je ukupno 3199 intervencija gde je nažalost ukupno stradalo 40 osoba - rekao je Jeremić.

Za samo dva meseca imamo veliki broj stradalih, ipak kako Saša kaže, taj broj se i više nego duplirala ako gledamo i prošlu godinu od kako je krenula grejna sezona.

Foto: Kurir Televizija

- Uglavnom su to bile neke greške, ljudski faktor. Na primer, nisu očišćeni dimnjaci, neispravni dimnjaci, loše električne instalacije, preopterećenje instalacija kao i ostavljanje grejnih tela bez nadzora - dodaje.

Navodi da postoji još razloga zbog kojih dolazi do požara ali da su ovo neki od najčešćih.

Tokom zime, najuugroženiji su ljudi koji se greju na čvrsto gorivo, ono se često koristi u prigradskim naseljima.

- Dimnjaci su sada uglavnom uzročnik požara. često budu neispravni i često se ne očiste kako treba i usled velike temperature u dimnjacima dolazi do požara - objašnjava Jeremić.

Svi se pitamo koje godišnje doba je gore što se tiče požara i koje su razlike, kako Saša kaže, svaki period u godini je specifičan na svoj način.

- Tokom zime imamo grejnu sezonu gde su uglavnom požari kao što sam i naveo, kada su velike temperature imamo dosta poljskih požara, šume, livade i tako dalje - kaže Jeremić.

Smatra da svaki deo godine ima svoje intervencije koje su vezane za taj period.

Kako se zaštititi

- Napomenuo bih da sektor za vanredne situacije apeluje na građane da se ponašaju odgovorno i da doprinesu smanjenju rizika od požara tako što će očistiti svoje dimnjake, provere njihovu ispravnost, provere instalaciju i ne opterećuju je, takođe je važno da se uređaji ne ostavljaju bez nadzora. Ne ostavljajte lako zapaljive materijale blizu izvora toplote i ne ostavljajte malu decu samu u prostoru gde se grejanje vrši na čvrsto gorivo - objašnjava.

Foto: Shutterstock

U slučaju požara, ako je prostorija puna dima, krećite se puzajući uz pod jer je tamo vazduh čistiji i hladniji. Pre otvaranja bilo kojih vrata, proverite njihovu toplotu gornjom stranom šake. Ako su topla, ne otvarajte ih – potražite drugi izlaz. Nikada ne koristite lift tokom požara; koristite isključivo stepenice i odmah pozovite vatrogasce na broj 193 (Srbija) čim budete na bezbednom.

Statistika nije nimalo lepa ali je svakako važno znati kako i na koji način možemo da sprečimo da postanemo deo iste.

Ukoliko želite da se pridružite vatrogasno-spasiličkoj jedinici, upravo je raspisan konkurs za 300 novih polaznika, svi zainteresovani se mogu informisati putem sajta ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe možete doći lično ili pozvati na broj i raspitati se o svim uslovima.

