Tunis je zemlja bogate istorije i civilizacija koje su kroz vekove ostavile snažan trag na njegovoj obali i gradovima. Od antičke Kartagine, jednog od najznačajnijih gradova starog sveta, preko rimskih amfiteatara poput El Džema, do srednjovekovnih medina pod zaštitom UNESCO-a, ova destinacija nudi mnogo više od klasičnog odmora na plaži. U starim gradskim jezgrima, među uskim ulicama i tradicionalnim radnjama, može se osetiti autentična atmosfera severne Afrike, ispunjena bojama, začinima i zvucima lokalnog života.

U neposrednoj blizini istorijskog Susa nalazi se Port El Kantaoui moderno turističko naselje izgrađeno u mediteranskom stilu, sa marinom, šetalištima i uređenim plažama. Zahvaljujući svojoj lokaciji, predstavlja odličnu polaznu tačku za izlete ka kulturnim znamenitostima, ali i prijatno mesto za opuštanje nakon dana provedenog u obilascima. Kombinacija istorijskih lokaliteta, organizovanih letovališta i toplog mora čini ovaj deo Tunisa atraktivnim izborom za sadržajan letnji odmor.

U samom srcu ovog letovališta smešten je Marhaba Palace 5★ hotel visoke kategorije koji radi tokom cele godine i gostima pruža boravak u neposrednoj blizini mora. Hotel je poslednji put renoviran u periodu 2019/2020. godine i raspolaže sa ukupno 332 smeštajne jedinice, uključujući i 2 junior suite-a sa pogledom na baštu, bazen ili plažu, u zavisnosti od tipa sobe. Gostima su, pored glavnog restorana, na raspolaganju i à la carte restoran, Bar salon sa terasom, kao i Moorish bar, Pool bar, Beach bar i American bar tokom sezone.

Marhaba Palace 5★ se nalazi na sopstvenoj plaži, a upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna, dok su peškiri za plažu dostupni uz depozit. Sve sobe opremljene su balkonom, SAT TV-om, klima-uređajem, mini-barom, sefom, telefonom, kao i kupatilom sa odvojenim toaletom i fenom za kosu. Smeštajne jedinice mogu imati pogled na baštu ili bazen, odnosno na plažu.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu uz samoposluživanje i izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima. U okviru koncepta uključena su lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i užine i kolači u određenim terminima tokom dana. Gostima je na raspolaganju i à la carte restoran, koji se može koristiti jednom tokom boravka bez doplate, uz prethodnu rezervaciju.





Hotel u ponudi ima četiri bazena, među kojima su dva zatvorena bazena (od kojih je jedan grejani), jedan otvoreni bazen sa morskom vodom i jacuzzi-jem, kao i dečiji bazen. Gostima su dostupne dnevne i večernje animacije, tereni za tenis i mini-golf, dok se od sportskih aktivnosti nude odbojka na plaži, aerobik, bilijar i stoni tenis.

Za najmlađe goste obezbeđeni su dečiji klub za uzrast od 4 do 12 godina, igralište za decu i dečiji bazen sa fontanom.

Hotel se nalazi na pešačkoj udaljenosti od luke i centra Port El Kantaouija, udaljen je oko 26 km od aerodroma Monastir, dok je grad Sousse udaljen približno 7 km.

Marhaba Palace 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele boravak u uređenom mediteranskom letovalištu, uz kvalitetnu All Inclusive uslugu, privatnu plažu i raznovrsne sadržaje za sve generacije. Zahvaljujući centralnoj lokaciji u Port El Kantaouiju, prijatnom ambijentu i bogatoj ponudi, hotel je pogodan kako za porodična putovanja, tako i za parove koji žele opušten i sadržajan boravak na obali Tunisa. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletna ponuda hotela i termina putovanja dostupna je na zvaničnom sajtu agencije https://1atravel.rs/, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka . Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.