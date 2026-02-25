Slušaj vest

Oko 7.17 časova došlo je do manjeg požara u Osnovnoj školi "Bora Stanković" u beogradskom naselju Banjica.

Prema nezvaničnim informacijama, gorela je plafonjera u toaletu u prizemlju škole, pri čemu je došlo do širenja dima.

Prema rečima roditelja, deca iz boravka su brzo evakuisana.

Ipak, požar je ugašen pre dolaska vatrogasaca, dok su pripadnici vatrogasne službe izvršili dodatnu proveru, odimljavanje i provetravanje prostorija.

Na svu sreću, nije bilo povređenih osoba.

Kurir.rs/ Blic

