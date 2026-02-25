Slušaj vest

Odlukom Ministarstva finansija Grčke, planovi za postavljanje ležaljki i barova na dvema prelepim plažama, Pori i Italida, na idiličnom ostrvu Kufonisi, trajno su obustavljeni.

Lokalna samouprava se oštro usprotivila komercijalizaciji, ističući da su ova ostrva deo zaštićene mreže Natura 2000 i da moraju ostati netaknuta.

Grčko Ministarstvo finansija donelo je važnu odluku kojom je zaustavljen planirani postupak izdavanja u zakup popularnih plaža Pori i Italida na Gornjem Kufonisiju. Ova vest obradovaće sve ljubitelje netaknute prirode i autentičnog grčkog odmora, koji su strahovali da će njihove omiljene uvale biti preplavljene ležaljkama i komercijalnim sadržajima.

Reakcija lokalne zajednice

Ostrvo Naksos Foto: Shutterstock/ Sven Hansche

Ova odluka je usledila nakon oštre reakcije lokalne samouprave Naksosa i Malih Kiklada, koja se snažno usprotivila planiranoj komercijalizaciji.

Prema prvobitnom predlogu, privatno lice je želelo da zakupi po 500 kvadratnih metara na svakoj od pomenutih plaža radi postavljanja ležaljki i suncobrana. Iako je čak i Organizaciona jedinica Ministarstva životne sredine dala uslovnu saglasnost (dozvoljavajući samo ležaljke, bez barova), pritisak lokalne zajednice bio je presudan.

Opština je naglasila da celo ostrvo, kao i ostala ostrva Malih Kiklada, spadaju u zaštićenu evropsku mrežu Natura 2000, te da su u potpunosti ekološki i arheološki zaštićena područja. Postavljanje bilo kakvih trajnih ili polutrajnih objekata, poput barova ili kantina, ocenjeno je kao "očigledno nespojivo sa karakterom i prirodnim pejzažom ovog područja".

Stroga pravila za plaže u Grčkoj

Grčka je 2024. uvela stroga pravila. Foto: Shutterstock

Grčka je, inače, već uvela vrlo stroga pravila koja su stupila na snagu tokom 2024. godine, a primenjuju se i u 2025. i 2026. Glavni cilj je da se stane na put "okupaciji" obale od strane kafića i hotela i da se plaža vrati turistima.

Slobodna zona: Na većini plaža, najmanje 70 odsto površine mora biti potpuno slobodno od ležaljki i suncobrana.

Ograničenje za kafiće: Koncesionari mogu zauzeti maksimalno 30 odsto površine plaže.

Udaljenost od vode: Sve ležaljke moraju biti udaljene najmanje četiri metra od same ivice vode kako bi građani mogli slobodno da šetaju uz more.

Ekološki osetljive zone: Na ovim plažama čak 85 odsto površine mora biti prazno, dok je na 198 plaža postavljanje bilo kakvog komercijalnog sadržaja potpuno zabranjeno.

Kako se vrši kontrola

Grčka vlada je uvela tehnološki napredne metode kako bi sprečila vlasnike barova da krše zakon:

Inspekcije redovno dronovima nadleću popularne destinacije kako bi uporedile stanje na terenu sa zakupljenom kvadraturom. Turisti mogu "skinuti" aplikaciju "MyCoast" i na mapi videti tačno koliko je prostora neki kafić legalno zakupio. Ako primetite nepravilnosti, možete ih prijaviti anonimno direktno preko aplikacije.