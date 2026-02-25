Slušaj vest

Dragačevsko selo Dučalovići jedno je od najlepših na zapadu Srbije, a ono što je najvažnije nije zaboravljeno od države.

Na njegovoj teritoriji izvode se radovi na izgradnji puta koji je od velikog značaja za meštane, jer će spojiti glavni put iz centra sela sa grobljem.

- Koliko nam je teško, reći ću samo da smo pokojnike na rukama nosili do groblja kako bi ih sahranili. Ovo je deonica za nas od velikog značaja, duga je oko dva kilometra ali nama znači mnogo - kažu meštani za RINU.

Konačno se gradi prilazni put u selu Dučalovići Foto: RINA

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao je domaćinstvo Terzića u dragačevskom selu Dučalovići. Tokom razgovora sa meštanima, ministar je naglasio da je, kako kaže, najvažnije imati neposrednu komunikaciju sa ljudima na terenu.

- Tu sam da saslušam njihove probleme, da direktno im dođem na noge i da čujem šta oni kažu, šta ih muči, kako u toj nekoj njihovoj svakodnevici, u tom njihovom svakodnevnom funkcionisanju, a i generalno kako ljudi vide sve te okolnosti u kojima se država nalazi, i opasnosti i zamke koje se postavljaju Srbiji, rekao bih gotovo svakodnevno. Dosta tu možete da naučite, dosta mudrih stvari da čujete, a i da vidite šta je ono što jeste, da kažemo, realan ljudski i suštinski problem, da bi oni u svojim selima živeli i bolje i komotnije - poručio je Glišić.

Konačno se gradi prilazni put u selu Dučalovići Foto: RINA

Meštani su, pored putne infrastrukture, ukazali i na problem vodosnabdevanja koji je, prema njihovim navodima, nastao nakon izgradnje deonice auto-puta od Pakovraća do Lučana.

Kako kažu, na tom potezu je oko 15 domaćinstava ostalo bez urednog snabdevanja vodom.

Ministar Glišić je naveo da bi najefikasnije rešenje bilo obezbeđivanje vode kopanjem arteških bunara, te najavio da bi radovi mogli da počnu već za oko 15 dana.

- Videćemo, imamo jedan problem tu oko vode, da pronađemo prostor, da iskopamo jedan bunar, pa da probamo i tamo da rešimo problem za tih nekih petnaestak domaćinstava. Moja želja je da u kontaktu sa običnim ljudima razgovaram i da čujem šta je ono što jeste konkretan problem. Ovde su divni ljudi, mladi ljudi sa puno dece, dakle neverovatno jedno pravo malo bogatstvo i zbog svih njih i tih generacija koje dolaze na nama jeste obaveza da probamo da ih pomognemo i da činimo sve što možemo - kazao je Glišić.

1/7 Vidi galeriju Konačno se gradi prilazni put u selu Dučalovići Foto: RINA

Meštani očekuju da će najavljena rešenja doneti konkretno poboljšanje uslova života u selu, kako kroz sanaciju putne infrastrukture, tako i kroz stabilno vodosnabdevanje.