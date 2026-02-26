Slušaj vest

U sezonskoj prognozi do avgusta ove godine navodi se da će mart biti blaži i prosečno vlažan mesec sa mogućim umerenim jutarnjim mrazevima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.1 stepen - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 39 mm.

Mogući mrazevi u martu i aprilu Foto: Nebojša Mandić

April

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda i april će biti topliji i prosečno vlažan.

- U prvoj dekadi aprila moguća pojava slabog do umerenog mraza. Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.7 stepeni. Mesečna suma padavina tokom aprila zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Maj

Maj će u većem delu naše zemlje biti topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji prosečno topao i prosečno vlažan mesec sa majskim kišama.

- U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 do jedan stepen viša u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.4 stepena - navodi se u prognozi i dodaje:

Lepo vreme u maju Foto: Shutterstock

- U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Istočnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 24.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 64 mm.

Jun

Jun će takođe u većem delu zemlje biti prosečno topao, nestabilan, ali prosečno vlažan mesec.

- U Šumadiji topliji i prosečno vlažan, a u jugozapadnoj Srbiji topliji i suvlji jun. U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u junu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti do 0.5 iznad višegodišnjeg proseka, a u Šumadiji i Jugozapadnoj Srbiji biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti više za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 16.6 stepeni. U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u junu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti do 0.5 više u odnosu na višegodišnji prosek, a u Šumadiji i Jugozapadnoj Srbiji, biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti više za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 27.1 stepen - navodi RHMZ i dodaje:

Promenljivo vreme u junu Foto: Jakov Milošević

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Jugozapadnoj Srbiji biće ispod višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za 10 mm do 20 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Jul

RHMZ najavljuje prosečno topao i vlažan jul sa pojavom toplotnog talasa.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 29.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom jula zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 40 mm.

Vremenski ekstremi biće sve drastičniji Foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

Avgust

Avgust će takođe biti prosečno topao i mesec sa toplotnim talasima.