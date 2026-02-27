Slušaj vest

Kontrole na aerodromu mogu biti rigorozne i neočekivane, čak i zbog sasvim običnih stvari.

Putnici na aerodromima mogu se suočiti sa dodatnim bezbednosnim proverama ukoliko na rukama imaju tragove određenih hemijskih supstanci, pa čak i zbog kreme za ruke. Upravo to se desilo Jani, koja je na Tiktoku podelila neprijatno iskustvo koje je doživela.

Njen prtljag čak dva puta je bio označen kao pozitivan na tragove eksploziva, nakon čega je usledila detaljna kontrola i zadržavanje.

Usledila detaljna kontrola i zadržavanje Foto: Arnulf Hettrich / imago stock&people / Profimedia

- Jedan savet za putovanja - na aerodromu nemojte mazati ruke sa kremom pre leta jer će vas onda držati nekih 20 minuta i pregledati - navela je Jana i dodala:

Prtljag bio dva puta pozitivan na eksploziv

- Doći će vam policija pregledati prtljag i vas jer je moj prtljag danas bio dva puta pozitivan na eksploziv. Posle su mi rekli da je to zbog kreme jer sam mazala ruke sa kremom koja ima kao neke čestice toga u sebi i onda sam sve dirala sa rukama tim, logično, tako da uštedite sebi vreme i živce i nemojte se mazati s kremom.

U komentarima se javila devojka koja je doživela identičnu scenu.

"Preokrenuli me naoružani likovi"

- Dakle imala sam identičnu situaciju pre mesec dana na aerodromu u Zagrebu. To mi je bio prvi put da letim i to sama. Užas! Ne znam zašto mi ovo niko pre leta nije rekao - napisala je ova devojka.

Javila se i korisnici koja je takođe bila pozitivna na ekploziv zbog kreme za lice.

- Preokrenuli me naoružani likovi na Frankfurtskom aerodromu. Ruke pozitivne na eksploziv - navodi se u jednom od komentara.