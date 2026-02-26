Slušaj vest

Prvo letovanje u Grčkoj za mnoge je ostvarenje sna. Spoj tirkiznog mora, belih kuća i mirisa mediteranske kuhinje. Ipak, da bi odmor protekao bez stresa, ključ leži u dobroj organizaciji i pravovremenoj pripremi.

Od razglednica sa Santorinija i žurki na Mikonosu, preko istorijskih pejzaža Krita, do peščanih obala Halkidikija i skrivenih uvala Peloponeza Grčka nudi stotine destinacija za svačiji ukus i budžet. Upravo zato je važno na vreme isplanirati put, proceniti troškove i rezervisati smeštaj, ali i upoznati se sa lokalnim pravilima i običajima kako bi prvi susret sa Egejom i Jonskim morem ostao u najlepšem sećanju.

Grčka ima destinacije za svačiji džep Foto: Shutterstock

Kako odabrati destinaciju?

Grčka info piše da ova destinacija nudi različita letovališta za svačiji izbor.

• Halkidiki – idealan za porodice i one koji vole mirnije plaže.

• Ostrva poput Krita, Krfa, Rodosa i Santorinija – popularna među turistima zbog pejzaža i istorije.

• Solun i Atina – za one koji žele da kombinuju gradsku atmosferu sa plažom.

• Peloponez – manje posećen od ostrva, ali prelep i bogat istorijom.

• Ostrva Skijatos, Skopelos, Tasos – poznata po nestvarnim plažama i opuštenoj atmosferi.

• Lefkada – poznata po spektakularnim plažama poput Porto Katsiki i Egremni, idealna za ljubitelje prirode i sportova na vodi.

• Zakintos – atraktivna destinacija sa slavnom Navagio plažom, pogodna za mlade i one koji vole aktivan noćni život.

• Kefalonija – rajsko ostrvo sa skrivenim uvalama i kristalno čistim morem, savršeno za miran odmor.

• Evija – jedno od manje popularnih, ali lepih ostrva, koje nudi autentično grčko iskustvo bez gužvi.

Kako stići u Grčku? Automobilom - Popularna opcija za turiste iz Srbije, Rumunije i Bugarske. Glavne rute vode preko Severne Makedonije i Bugarske. Važno je imati važeću zelenu kartu za vozilo. Pogledajte putarine do Grčke i cene goriva u Grčkoj. Takođe, pripremite se na moguće gužve na graničnim prelazima tokom letnje sezone, posebno na Evzoniju i Kulati.

Avionom – Letovi do Atine, Soluna i ostrvskih aerodroma dostupni su tokom cele godine. U sezoni postoji više čarter letova ka popularnim destinacijama, kao što su Krit, Rodos, Krf i Zakintos. Kupovina karata unapred može značajno smanjiti troškove putovanja.

Autobusom ili kombijem – Postoje organizovani polasci iz raznih gradova regiona, uključujući Beograd, Novi Sad, Suboticu, Niš... Putovanje traje duže nego avionom, ali je često povoljnija opcija za one koji žele da izbegnu vožnju automobilom. Postoji takođe i kombi prevoz do mnogih letovališta i gradova u Grčkoj koji će vas dovesti do vrata vašeg smeštaja.

Trajektom – Ako letujete na ostrvima, proverite red vožnje trajekata i rezervišite unapred. Glavne luke za trajekte su Pirej (za Kiklade, Kretu i Dodekanez), Igumenica (za Jonska ostrva) i Kavala (za severna egejska ostrva). U sezoni su karte često rasprodate, pa je preporučljivo rezervisati na vreme

Ostrvo bogate istorije Foto: Shutterstock

Dokumenta i putno osiguranje

Preporučuje se da imate putno osiguranje koje pokriva medicinske troškove i nepredviđene situacije, poput otkazanog smeštaja ili gubitka prtljaga.

Takođe, razmislite o osiguranju za vozilo ako putujete automobilom. Pojedine banke nude besplatno putno osiguranje uz određene kreditne kartice, pa se informišite o mogućim pogodnostima.

Ako planirate aktivan odmor, poput ronjenja, planinarenja ili vožnje skutera, proverite da li vaše osiguranje pokriva takve aktivnosti.

Troškovi letovanja

Cene hrane i pića u Grčkoj

Obrok u restoranu: 10-20 evra po osobi

Giros: oko 3,5-5 evra

Kafa: 2-4 evra

Pivo u kafiću: 3-6 evra

Kokteli: 8-12 evra Dodatni troškovi na letovanju

Pored cena hrane, važno je znati koliko koštaju ležaljke na plažama, izleti i zabavne aktivnosti.

Ležaljke od 5 do 15 evra Foto: Shutterstock

Rent-a-car: 30-80 evra dnevno, u zavisnosti od tipa vozila i sezone.

Ležaljke na plaži: besplatne uz poručeno piće ili od 5 do 15 evra po kompletu.

Izleti brodom: od 20 do 50 evra po osobi za kraće ture, a celodnevni izleti mogu koštati 50-100 evra.

Ulaznice za arheološke lokalitete i muzeje: od 5 do 20 evra, u zavisnosti od lokacije.

Vodeni sportovi: iznajmljivanje kajaka ili SUP daske – 10-20 evra na sat, vožnja skuterom – 40-70 evra za 30 minuta.

Akvaparkovi: ulaznice se kreću od 15 do 30 evra po osobi, zavisno od parka.



Plaže i kupanje

Grčka je poznata po svojim prelepim plažama koje privlače turiste iz celog sveta. Mnoge plaže nude besplatan ulaz, ali imajte na umu da se u kafićima, barovima i restoranima uz plažu očekuje da naručite piće ili obrok kako biste mogli da koristite ležaljke i suncobrane. Ovaj sistem je vrlo popularan, jer omogućava turistima da uživaju u svim sadržajima na plaži, a zauzvrat se pruža udoban ambijent za opuštanje uz more.

Cene pića i obroka mogu varirati u zavisnosti od lokacije i popularnosti plaže, ali uglavnom su pristupačne, a u nekim slučajevima možete čak i uživati u popustima ako ostanete duže. Na nekim plažama postoji mogućnost iznajmljivanja ležaljki i suncobrana po fiksnoj ceni, što znači da ne morate brinuti o narudžbini iz kafića.

Za ljubitelje prirode, tu su i divlje neorganizovane plaže koje nude mir i tišinu, idealne za uživanje u prirodnim lepotama zemlje.

Hrana i piće

Tradicionalna grčka jela koja morate probati:

Musaka – jelo od mesa, krompira, plavog patlidžana i bešamela.

Suvlaki – ražnjići od mesa

Grčka salata – sveža i osvežavajuća.

Pastitsio – grčka verzija lazanja.

Saganaki – prženi sir.

Baklava i loukoumades – tradicionalni deserti.

Foto: Shutterstock

Saobraćajna pravila Ograničenje brzine u naseljenim mestima je 50 km/h.

Upotreba sigurnosnog pojasa je obavezna.

Kazne za vožnju pod dejstvom alkohola su visoke.

Parkiranje u turističkim mestima može biti izazovno – koristite zvanična parking mesta da biste izbegli kazne.

Vožnja u Grčkoj može biti izazovna, zato se informišite o pravilima i kaznama u našem mini vodiču Kolima za Grčku.

Bezbednost na putovanju Budite oprezni sa ličnim stvarima na plaži i u gužvama.

Ne ostavljajte vrednosti u automobilu.

U hitnim slučajevima pozovite 112.

Na popularnim turističkim mestima postoje česte saobraćajne kontrole. Internet u Grčkoj

U većini turističkih oblasti, hoteli, restorani, kafići i javne lokacije obezbeđuju besplatan Wi-Fi, ali brzina i kvalitet interneta mogu varirati. Ako planirate da ostanete duže ili vam je potrebna stabilna internet veza tokom putovanja, najbolje je da kupite lokalnu SIM karticu s mobilnim internetom. Moraćete da pokažete pasoš na uvid jer je u Grčkoj zakonski obavezno registrovati SIM karticu na vaše ime.

Na glavnim grčkim aerodromima (kao što su Atina, Solun, Heraklion) možete pronaći prodavnice operatera kao što su Cosmote, Vodafone i Wind. Oni obično nude SIM kartice s različitim paketima za turiste, koji uključuju mobilni internet i određene minute ili SMS poruke.