Slušaj vest

U Evropskoj uniji počela je primena novog Entry/Exit Systema (EES) - elektronskog sistema evidencije ulazaka i izlazaka stranih državljana iz šengenskog prostora u oktobru prošle godine.

Novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES), koji je pretio da pretvori letovanja u višesatnu agoniju na graničnim prelazima, dobio je svoju "fleksibilnu" verziju.

Iako je planirano da od 10. aprila 2026. godine biometrijske provere postanu obavezne 24 sata dnevno na svim prelazima, Evropska komisija je, suočena sa haosom na aerodromima i lukama širom kontinenta, ostavila "odškrinuta vrata" za lakši protok turista.

Da li će procedure produžiti čekanje?

Među srpskim turistima često se polemiše o tome kako će novi sistem uticati na putovanja kada leto krene i gužve na putu ka Grčkoj postanu najveće. Mnogi se pitaju da li će procedure znatno produžiti čekanje.

EES Foto: Marko Karović

Nedavno je jedan putnik iz Srbije, Mladen, prošao kroz novu proceduru na graničnom prelazu Evzoni i podelio svoje iskustvo u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Kada se preda pasoš auto se parkira na desnu traku i ulazi u hodnik ispred kancelarije granične policije. Tu su postavljena dva aparata za slikanje i ostavljanje otisaka prstiju, tako da obrađuju dve osobe odjednom iz jedne kolone automobila - napisao je Mladen.

Dodao je da procedura nije duga.

"Deluje nemoguće tokom letnjih gužvi"

- Brzo se završava ali najmanje duplira vreme u odnosu na klasičan pregled pasoša plus parkiranje auta i izlazak-ulazak u isti. Sve to deluje nemoguće u julsko-avgustovskoj gužvi, kada su svakako gužve ogromne - napomenuo je on.

Kaže da je zanimljivo to što im nisu tražili da se fotografišu pri ulazu u Grčku, već pri izlazu iz zemlje.

- Pitao sam carinika i on mi je potvrdio da ova jedna ovakva identifikacija važi za celu Evropu. Meni lično deluje kao da sam se slikao za ličnu kartu EU u elektronskom obliku.