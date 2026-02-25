Slušaj vest

Doktor pravnih nauka i pisac Katarina Petrović napisala je knjigu "Moje sunce zauvek" koja je inspirisana stvarnim događajima iz njenog života i njenom ljubavnom pričom.

Ipak, sam njen život zaista deluje kao neki težak film. Nažalost, dva puta je ostala udovica, a kasnije se i sama borila sa ozbiljnom zdravstvenim problemom.

- U pitanju je '96. godina i zaista je taj deo života delovao kao film. Upoznavanje sa mojim budućim prvim suprugom, bajkoviti planovi koji se nažalost, kao i u filmu, ali onom lošem, nisu ostvarili. Umesto celoživotno, ta ljubav je trajala dve godine, dok on nije tragično nastradao, a ja ostala sa bebom od godinu dana i tri meseca - kaže Petrovićeva i dodaje:

- Bili smo na moru u Crnoj Gori. On je otišao za Beograd da završi neke zaostale obaveze. Moj stariji sin, tada beba i ja smo ostali na moru i čekali ga se vrati i on se nije vratio. Na povratku ka Crnoj Gori iz Beograda desila se saobraćajna nesreća, to je bilo neko užasno leto, kada se u Kolašinu dogodilo mnogo saobraćajnih nesreća, prosto jedna strašna saobraćajna statistika. Rastali smo se, trebalo je da se vidimo za nekoliko dana i život je otišao potpuno nekim drugim putem, nikad se više nismo sreli.

Nakon tog nesrećnog događaja, Katarina se trudila da ostane jaka i normalna za svoje dete, a na tom putu je, da bi sačuvala sebe, morala i da izgubi neke prijatelje i rodbinu. Ipak, neki se nisu ljutili, već su je rado prihvatili nazad kad je bila ponovo u stanju da se viđa sa njima.

Druga šansa

- Možda sam u nekom trenutku smatrala da sam dovoljno jaka da sa nekim delim život, tako sam upoznala posle šest ili sedam godina svog drugog partnera, sa kojim sam provela neko vreme dok se nismo rastali. Međutim, iz te veze imamo sina, koji sada ima 20 godina i ostali smo zaista dobri prijatelji, toliko smo se lepo slagali da su ljudi mislili da smo zajedno, da nećemo da kažemo, toliko smo bili dobri drugovi - priča Katarina, otkrivši da se njen bivši partner kasnije veoma razboleo:

- Nažalost završilo se tragično, nije mogao da se izbori sa bolešću. On je preminuo kada je naš sin imao petnaest, nepunih šesnaest godina i onda sam ponovo prolazila taj krug, sada recimo odraslija i iskusnija, ali ne verujem snažnija. Nikad niste spremni na takve stvari. Ponovo sam ušla u deca, objašnjavanja, skupljanja snage, novi dan i novi dan i novi dan.

Narušeno zdravlje i ozbiljna dijagnoza

Katarina je nakon svih tragičnih događaja dobila i dijagnozu koju je od dece krila oko tri godine.

- Dok je tata mog mlađeg sina bio živ, ali jako bolestan, ja sam saznala da imam, između nekih ostalih kozmetičkih dijagnoza i tumor na mozgu i to je bio prvi lični udarac, iako su svi prethodni delovali da su lični nisu bili. Ovaj je bio neki najužasniji životni, jer više nisu uključeni drugi ljudi, to sam ja. Tri godine im ništa nisam govorila, znali su moji najbliži prijatelji, mislila sam da ne mogu da mi pomognu. Govorila sam da idem na službeni put kada idem u bolnicu, kod drugarice u Novi Sad, spa centar u Sloveniji...

- Međutim, jednog dana kad mnogo lažete umorite se od tih laži jer je to jedno neprirodno stanje za čoveka da svakodnevno laže i izmišlja. Ja sam toliko bila iscrpljena od te neiskrenosti sada i pomislila sam da će me prezreti kad saznaju. Sada me boli celo telo kada se setim kakav je to bio grozan dan, ali rekla sam im i bilo je strašno... Oni su sada odrasli, pitaju direktno i to su grozna pitanja, ali ja sam ih tako naučila da budu direktni i dan po dan smo nekako kroz to prošli. Uopšte se ne pitam zašto baš ja i zašto se baš meni ovo dešava jer verujem da je to gubljenje vremena i energije. Ujutru prvo kažem: "Probudila sam se, neko nije, zaista"...