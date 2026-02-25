Slušaj vest

U organizaciji Privredne sekcije (Foreign Commercial Service – FCS) Ambasade SAD u Beogradu, a u saradnji sa Srpskom IT asocijacijom (SITA) i Privrednom komorom Srbije - Centrom za digitalnu transformaciju (CDT), danas je u Ložionici održan događaj posvećen mogućnostima širenja poslovanja domaćih IT kompanija na tržište Sjedinjenih Američkih Država, kao i predstavljanju programa SelectUSA i predstojećeg SelectUSA Investment Summit 2026.

Foto: Ambasada SAD

Događaj je okupio preko 100 predstavnika kompanija iz IT sektora, od kojih su više od polovine mala i startap preduzeća. Učesnicima su predstavljene konkretne informacije, strategije i alati za uspešan ulazak i širenje poslovanja na američkom tržištu.

Uvodna obraćanja imali su Marko Vučetić, direktor Srpske IT asocijacije (SITA), Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade SAD i Mihajlo Poštić, predsednik Upravnog odbora SITA-e i direktor DXC Serbia.

Tim povodom, otpravnik poslova Ambasade SAD Aleksandar Titolo izjavio je da su „Sjedinjene Države i Srbija započele novu eru međusobnih odnosa“.

Foto: Ambasada SAD

„IT sektor je dragulj u kruni Srbije. Vaše ideje, kreativnost i talenat stavili su Srbiju na mapu izuzetnih tehnoloških znanja, a mi u Americi pozdravljamo upravo te osobine i ambicije. Sjedinjene Države su ključno tržište za svaku kompaniju koja želi međunarodno širenje. Zato je Ministarstvo trgovine SAD pokrenulo program SelectUSA. Nadam se da ćete, kada budete razmišljali o širenju poslovanja, gledati ka Sjedinjenim Državama i pridružiti se srpskoj delegaciji na Investicionom samitu 2026. godine.“

Tokom događaja predstavljen je program SelectUSA, a najavljen je i SelectUSA Investment Summit 2026, koji će se održati od 3. do 6. maja u Gaylord konferencijskom centru u blizini Vašingtona. Samit predstavlja vodeći događaj za strane direktne investicije u SAD i okuplja kompanije, razvojne agencije i investicione stručnjake iz celog sveta, uključujući i Srbiju.