Postoje na desetine misli o ulozi advokata na putu do pravde. Međutim, u sudskoj praksi je nekada teško dokazati i nevinost, ali i krivicu. Naročito ako punomoć damo advokatu koji ništa ne prepušta slučaju, poznaje zakon, ali i sve one čuvene rupe u zakonu.

Da li advokat ima moralne granice koje ne sme da predje u prihvatanju nekog slučaja, za "Puls Srbije", govorili su Toma Fila, advokat i Nebojša Perović, advokat.

- Da vam kažem, jedno od najtežih ubistava kod nas branio je moj otac. Reč je o slučaju Uroša Mihajlovića, koji je ubio četvorogodišnje dete tako što ga je zgazio po vratu i potom zaklao. Zločin je bio stravičan. Međutim, uviđaj je od samog početka bio ozbiljno kompromitovan. Navodno je jedan od inspektora bio u alkoholisanom stanju, nestali su pojedini dokazi, uključujući i lične predmete, a tragovi nisu adekvatno obezbeđeni. Nakon pet godina postupak je praktično obustavljen - objasnio je advokat Fila.

Toma Fila, advokat Foto: Kurir Televizija

Neočekivan obrt u slučaju

Naveo je da je, nakon novih saznanja i ponovnog pokretanja postupka, prvi put zastupao oštećenu stranu u procesu koji je okončan zatvorskom kaznom.

- Kasnije je otac ubijenog dečaka stupio u kontakt sa osumnjičenim, provodio vreme s njim i, kako je naveo, nakon dve ili tri godine dobio priznanje da mu je upravo on ubio sina. Tada je slučaj ponovo pokrenut. U tom postupku prvi put sam zastupao oštećenu stranu, dok je odbranu vodio advokat Mirko Perović. Sudija Milović je na kraju izrekao kaznu od pet godina zatvora - kaže.

Kada advokat može odbiti slučaj?

Perović ističe da postoje pravila koja advokatu omogućavaju da odbije zastupanje, posebno kada bi bio u sukobu interesa sa prethodnim slučajevima.

- Što se tiče moralnih granica u prihvatanju slučaja, one praktično ne postoje, ali postoje jasni razlozi zbog kojih advokat može odbiti zastupanje. To je definisano našim internim pravilima, kodeksom i statutom. Na primer, advokat ne može preuzeti slučaj ako je prethodno zastupao oštećenog, a sada bi se našao na suprotnoj strani, ili ako je ranije branio istu stranu u vezi sa istim predmetom - rekao je Perović.

Nebojša Perović, advokat Foto: Kurir Televizija

Prava svrha advokature

Dodao je da, ako je advokat učestvovao u parnici i postoji veza sa predmetom, ili ako novi slučaj dotiče istu ličnost, imovinu ili slično krivično delo, on može odbiti zastupanje.

- Advokatura je izuzetno zahtevna i složena profesija. Nažalost, neki ljudi su u ovu delatnost ušli gledajući je isključivo kao izvor zarade, dok je njen pravi smisao pružanje pravne pomoći. Zarada je samo sekundarna posledica. Na primer, advokati ne naplaćuju usluge direktno, već primaju naknadu ili nagradu za pruženu pravnu pomoć, što je jasno definisano. Razlog je jednostavan: postoje samo dve profesije u kojima ljudi dolaze da se poveravaju i traže pomoć - sveštenik i advokat - objasnio je.

