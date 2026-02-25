"8. mart je u nedelju, ne pada mi na pamet da bacam pare" Žestoka rasprava roditelja zbog poklona za učiteljicu, neki kupuju i zlato
Osmi mart kuca na vrata, a sa njim i stara dilema koja svake godine podeli roditeljske Vajber grupe, šta kupiti vaspitačici, učiteljici ili razrednoj zaMeđunarodni dan žena i koliko je novca dovoljno za poklon.
Dok jedni smatraju da su buket cveća i bombonjera sasvim pristojan znak pažnje, drugi su spremni da zavuku ruku dublje u džep, pa se umesto buketa, verovali ili ne, kao poklon nađu i televizori, skupi parfemi, pa čak i zlatni nakit.
Kako se približava 8. mart, polemika se zahuktava. Ove godine dodatno ulje na vatru doliva činjenica da praznik pada u nedelju, neradni dan za škole i vrtiće, pa deo roditelja poručuje da nema razloga da se baca novac. S druge strane, ima i onih koji smatraju da je poklon stvar kulture i zahvalnosti, ali i onih koji ne žele da rizikuju da njihovo dete bude jedino bez zajedničkog dara. Između potrebe da se pokaže poštovanje i straha od preterivanja, roditelji ponovo balansiraju između simbolike i prestiža.
U jednoj grupi na Fejsbuku se pokrenula polemika oko kupovine poklona nakon što je jedna majka direktno pitala ostale roditelje mališana iz grupe njenog deteta da li će kupovati neki dar.
- Je li nosite za 8. mart poklon u vrtić? Neću da se osećam bedno kad drugi donesu i da mi bude žao par evra da dam za poklon, isto neću druge da dovedem u neprijatnbost ako nisu doneli - pitala je majka i time izazvala lavinu komentara.
Dok su neki bili odsečni i kazali da se poklon podrazumeva, drugi su napisali da su rešili da ne donose ništa.
U jednoj pak roditeljskoj grupi majka prvaka je na slično pitanje kazala da nema razloga za kupovinom poklona ove godine jer praznik pada u nedelju.
- Praznik je u nedelju. Ne pada mi na pamet da bacam pare na poklon za učiteljicu - napisala je majka, dok su je ostalio osuđivali zbog toga jer smatraju da poklon treba da donesu u ponedeljak 9.
Šta pazariti za 8. mart i koliko to košta?
Cveće
- Buket lala ili ruža - od oko 800-1.200
- Veći aranžman u kutiji - od 2.500
Bombonjere i slatki paketi
- Klasična bombonjera (300 g) - od 700
- Premium čokoladni set - od 1.500
Set šolja ili ukrasna šolja sa posvetom
- Dekorativna šolja - od 400
- Set šolja (2-4 komada) - od 1.200
Mirisne sveće i dekoracija
- Manja mirisna sveća - od 500
- Luksuzna sveća u staklu - od 1.500
Kozmetički poklon set
- Drogerijski set (gel + losion) - od 1.200
- Brendirani kozmetički paket - od 3.000
Knjiga
- Domaći bestseler - od 900
- Tvrdi povez, popularni naslov - od 1.500
Cveće + bombonjera (najčešći kompromis)
- Kombinacija srednje klase - od 1.500-2.000
Skuplji pokloni
- Parfemi poznatih brendova - od 6.000
- Mali kućni aparati (npr. mikser) - od 4.000
- Televizor - već od 20.000
- Zlatni lančić ili minđuše - od 10.000 pa naviše
- Iznosi su u dinarima
Mnogi smatraju da ovakvi pokloni gube smisao simbolike i pretvaraju praznik u svojevrsno takmičenje među roditeljima.