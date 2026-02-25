Slušaj vest

Osmi mart kuca na vrata, a sa njim i stara dilema koja svake godine podeli roditeljske Vajber grupe, šta kupiti vaspitačici, učiteljici ili razrednoj zaMeđunarodni dan žena i koliko je novca dovoljno za poklon.

Dok jedni smatraju da su buket cveća i bombonjera sasvim pristojan znak pažnje, drugi su spremni da zavuku ruku dublje u džep, pa se umesto buketa, verovali ili ne, kao poklon nađu i televizori, skupi parfemi, pa čak i zlatni nakit.

Kako se približava 8. mart, polemika se zahuktava. Ove godine dodatno ulje na vatru doliva činjenica da praznik pada u nedelju, neradni dan za škole i vrtiće, pa deo roditelja poručuje da nema razloga da se baca novac. S druge strane, ima i onih koji smatraju da je poklon stvar kulture i zahvalnosti, ali i onih koji ne žele da rizikuju da njihovo dete bude jedino bez zajedničkog dara. Između potrebe da se pokaže poštovanje i straha od preterivanja, roditelji ponovo balansiraju između simbolike i prestiža.

U jednoj grupi na Fejsbuku se pokrenula polemika oko kupovine poklona nakon što je jedna majka direktno pitala ostale roditelje mališana iz grupe njenog deteta da li će kupovati neki dar. 

Cveće za Dan žena
- Je li nosite za 8. mart poklon u vrtić? Neću da se osećam bedno kad drugi donesu i da mi bude žao par evra da dam za poklon, isto neću druge da dovedem u neprijatnbost ako nisu doneli - pitala je majka i time izazvala lavinu komentara.

Dok su neki bili odsečni i kazali da se poklon podrazumeva, drugi su napisali da su rešili da ne donose ništa.

U jednoj pak roditeljskoj grupi majka prvaka je na slično pitanje kazala da nema razloga za kupovinom poklona ove godine jer praznik pada u nedelju. 

- Praznik je u nedelju. Ne pada mi na pamet da bacam pare na poklon za učiteljicu - napisala je majka, dok su je ostalio osuđivali zbog toga jer smatraju da poklon treba da donesu u ponedeljak 9. 

Šta pazariti za 8. mart i koliko to košta?

Cveće

  • Buket lala ili ruža - od oko 800-1.200
  • Veći aranžman u kutiji - od 2.500

Bombonjere i slatki paketi

  • Klasična bombonjera (300 g) - od 700
  • Premium čokoladni set - od 1.500

Set šolja ili ukrasna šolja sa posvetom

  • Dekorativna šolja - od 400
  • Set šolja (2-4 komada) - od 1.200

Mirisne sveće i dekoracija

  • Manja mirisna sveća - od 500 
  • Luksuzna sveća u staklu - od 1.500

Kozmetički poklon set

  • Drogerijski set (gel + losion) - od 1.200
  • Brendirani kozmetički paket - od 3.000

Knjiga

  • Domaći bestseler - od 900
  • Tvrdi povez, popularni naslov - od 1.500 

Cveće + bombonjera (najčešći kompromis)

  • Kombinacija srednje klase - od 1.500-2.000 

Skuplji pokloni

  • Parfemi poznatih brendova - od 6.000
  • Mali kućni aparati (npr. mikser) - od 4.000
  • Televizor - već od 20.000
  • Zlatni lančić ili minđuše - od 10.000 pa naviše
  • Iznosi su u dinarima

Mnogi smatraju da ovakvi pokloni gube smisao simbolike i pretvaraju praznik u svojevrsno takmičenje među roditeljima.

