Slušaj vest

Dok jedni smatraju da su buket cveća i bombonjera sasvim pristojan znak pažnje, drugi su spremni da zavuku ruku dublje u džep, pa se umesto buketa, verovali ili ne, kao poklon nađu i televizori, skupi parfemi, pa čak i zlatni nakit.

Kako se približava 8. mart, polemika se zahuktava. Ove godine dodatno ulje na vatru doliva činjenica da praznik pada u nedelju, neradni dan za škole i vrtiće, pa deo roditelja poručuje da nema razloga da se baca novac. S druge strane, ima i onih koji smatraju da je poklon stvar kulture i zahvalnosti, ali i onih koji ne žele da rizikuju da njihovo dete bude jedino bez zajedničkog dara. Između potrebe da se pokaže poštovanje i straha od preterivanja, roditelji ponovo balansiraju između simbolike i prestiža.

U jednoj grupi na Fejsbuku se pokrenula polemika oko kupovine poklona nakon što je jedna majka direktno pitala ostale roditelje mališana iz grupe njenog deteta da li će kupovati neki dar.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Je li nosite za 8. mart poklon u vrtić? Neću da se osećam bedno kad drugi donesu i da mi bude žao par evra da dam za poklon, isto neću druge da dovedem u neprijatnbost ako nisu doneli - pitala je majka i time izazvala lavinu komentara.

Dok su neki bili odsečni i kazali da se poklon podrazumeva, drugi su napisali da su rešili da ne donose ništa.

U jednoj pak roditeljskoj grupi majka prvaka je na slično pitanje kazala da nema razloga za kupovinom poklona ove godine jer praznik pada u nedelju.

- Praznik je u nedelju. Ne pada mi na pamet da bacam pare na poklon za učiteljicu - napisala je majka, dok su je ostalio osuđivali zbog toga jer smatraju da poklon treba da donesu u ponedeljak 9.

Šta pazariti za 8. mart i koliko to košta?

Cveće

Buket lala ili ruža - od oko 800-1.200

Veći aranžman u kutiji - od 2.500

Bombonjere i slatki paketi

Klasična bombonjera (300 g) - od 700

Premium čokoladni set - od 1.500

Set šolja ili ukrasna šolja sa posvetom

Dekorativna šolja - od 400

Set šolja (2-4 komada) - od 1.200

Mirisne sveće i dekoracija

Manja mirisna sveća - od 500

Luksuzna sveća u staklu - od 1.500

Kozmetički poklon set

Drogerijski set (gel + losion) - od 1.200

Brendirani kozmetički paket - od 3.000

Knjiga

Domaći bestseler - od 900

Tvrdi povez, popularni naslov - od 1.500

Cveće + bombonjera (najčešći kompromis)

Kombinacija srednje klase - od 1.500-2.000 Skuplji pokloni Parfemi poznatih brendova - od 6.000

Mali kućni aparati (npr. mikser) - od 4.000

Televizor - već od 20.000

Zlatni lančić ili minđuše - od 10.000 pa naviše

Iznosi su u dinarima