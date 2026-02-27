Slušaj vest

Ono što je trebalo da bude najlepši period u životu svake žene, za jednu Teodoru pretvorilo se u nezamislivu noćnu moru. Dok je pod srcem nosila biće koje je dugo iščekivala, suočila se sa izdajom koja se ne prašta i udarcima koji bole jače od fizičkih.

"Gledala sam kako mi se ruši sve što sam gradila", ispričala je ona.

Jedan od najradosnijih dana u njenom životu bio je 14. februarprošle godine kada je, kako kaže, svoju "mrvu" prvi put videla na ultrazvuku.

Teodora je 14. februara prvoi put videla bebu na ultrazvuku. Foto: Tik Tok Printscreen/texoxo.music

Iako je tada mislila da je to početak bajke, stvarnost je bila surova. Već tada je u sebi nosila strah da će ostati sama - osećaj koji je, nažalost, bio opravdan.

"Obezbedila sam sve da bismo imali, dok je on drugoj kupovao mede i vodio je svuda. Imao je čak i podršku svojih roditelja koji su se složili sa tim. Ja sam saznala da sam prevarena i izmanipulisana u šestom mesecu", otkriva ona u svojoj ispovesti koja je zapalila društvene mreže.

On rekao: "Dete nije moje"

Poniženje tu nije prestalo. Da bi opravdao svoju sebičnost i beg od odgovornosti, čovek kome je verovala izgovorio je najstrašniju laž - da dete nije njegovo.

Zbog neverovatnog stresa, dobila je, kako je ispričala na TikToku gde ima nalog "texoxo.music", trudnički šećer i visok pritisak.

U trudnoći je dobila šećer i povišeni pritisak. Foto: Tik Tok Printscreen/texoxo.music

Ipak, ova lavica nije poklekla. Iako je beba bila teška, a njeno zdravstveno stanje narušeno, radila je do poslednjeg dana.

Teodora je inače pevačica i svoju bol morala je da skriva iza mikrofona.

"Radila sam do devetog meseca. Svaki dinar sam sama zaradila za nas dve. Pevala sam na rođenjima gde su druge tate slavile što su dobile bebe, a ja sam se fokusirala samo na nju," kaže Teodora.

Sama otišla na porođaj

Najgori je bio trenutak kada je Teodora potpuno sama spakovala torbu i otišla u porodilište. Danas, ona na te "zle ljude" gleda kao na daleku prošlost koja je morala da nestane kako bi ona i njena ćerka pronašle mir.

Njena poruka svim ženama koje prolaze kroz sličan pakao odjekuje Srbijom:

Ženama poručila: "Ne plašite se da ostanete same" Foto: Shutterstock

"Ne plašite se da ostanete same. Plašite se da živite lažan život u kom nemate ljubav i poštovanje. Jer ako tada nije pokazao empatiju, nikada je nije ni imao!"

Mnoge žene su joj ispod videa pružile podršku.

- Bog te je pogledao što je otišao, veruj. Sigurno te je spasio mnogo gorih muka da je ostao uz vas. Ja sam oca svoje ćerke napustila kada je imala tri meseca, a pre par meseci je napunila 18 godina... Bolju odluku u životu nisam mogla da donesem. Nismo svesne koliko same možemo za svoju decu, veruj. Najgori period prolazi. Vremenom ćeš shvatiti da je samo nebo granica kada je ona u pitanju - napisla joj je jedna sugrađanka dok je druga dodala: