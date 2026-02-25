Slušaj vest

Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić održala je sastanak sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti Milanom Antonijevićem na kom je sumirana dosadašnja uspešna saradnja između Nacionalne akademije za javnu upravu i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, sa posebnim osvrtom na realizovane programe obuka namenjene službenicima u javnoj upravi.

Sagovornici su razgovarali i o planovima za 2026. godinu, uključujući proširenje saradnje kroz razvoj novih tematskih obuka koje će odgovoriti na aktuelne izazove u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, inkluzije osetljivih društvenih grupa, kao i jačanja institucionalnih kapaciteta u javnoj upravi.

Poverenik Antonijević na sastanku sa NAJ-u
Foto: Kurir

Poseban akcenat stavljen je na stručno usavršavanje službenika u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji u cilju izgradnje efikasne, profesionalne i odgovorne javne uprave zasnovane na principima jednakosti i poštovanja ljudskih prava.

Sastanak je pokazao da postoji jasna potreba da se sistemski nastavi sa unapređivanjem znanja javnih službenika, te da će zajedničke aktivnosti Poverenika i NAJU u narednom periodu biti usmerene upravo ka tom cilju, kroz strateško planiranje i razvoj održivih mehanizama.

Ne propustiteHrvatskaGLUŠCI - PRIMER STRADANJA SRBA U HRVATSKOJ! Meštane ovog sela dočekali ustaški grafiti - Samo 53 ljudi ostalo, odavde nekada odvodili žene i decu u Jasenovac!
0501-profimedia-ilustracija.jpg
PolitikaMILAN ANTONIJEVIĆ ODLUČAN: Kampanje progona moraju da prestanu! One su neprimerene i ne priliče ravnopravnosti i društvu koje se menja i modernizuje!
Milan Antonijević
DruštvoReakcija poverenika za zaštitu ravnopravnosti nakon obraćanja Romskog nacionalnog saveta: Evo šta je poručio Antonijević
Sequence 10.00_31_40_18.Still011.jpg