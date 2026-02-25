Slušaj vest

Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić održala je sastanak sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti Milanom Antonijevićem na kom je sumirana dosadašnja uspešna saradnja između Nacionalne akademije za javnu upravu i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, sa posebnim osvrtom na realizovane programe obuka namenjene službenicima u javnoj upravi.

Sagovornici su razgovarali i o planovima za 2026. godinu, uključujući proširenje saradnje kroz razvoj novih tematskih obuka koje će odgovoriti na aktuelne izazove u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, inkluzije osetljivih društvenih grupa, kao i jačanja institucionalnih kapaciteta u javnoj upravi.

Foto: Kurir

Poseban akcenat stavljen je na stručno usavršavanje službenika u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji u cilju izgradnje efikasne, profesionalne i odgovorne javne uprave zasnovane na principima jednakosti i poštovanja ljudskih prava.