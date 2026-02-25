Slušaj vest

"Kada se preda pasoš, auto se parkira u desnu traku i ulazi se u hodnik ispred kancelarije granične policije. Tu su postavljena 2 aparata za slikanje i ostavljanje otisaka prstiju, tako da obrađuju dve osobe odjednom iz jedne kolone automobila.

Procedura nije duga i brzo se završava ali najmanje duplira vreme u odnosu na klasičan pregled pasoša plus parkiranje auta i izlazak-ulazak u isti. Sve to deluje nemoguće u julsko-avgustovskoj gužvi, kad su i ovako tada gužve ogromne", glasi objava jednog Mladena u grupi Grčka info.

- Zanimljivo, da nam slikanje nisu tražili pri ulazu u Grčku, već pri izlazu iz zemlje. Pitao sam carinika i on mi je potvrdio da ova jedna ovakva identifikacija važi za celu Evropu. Meni lično deluje kao da sam se slikao za ličnu kartu EU u elektronskom obliku, dodaje on.

Screenshot 2026-02-25 140301.jpg
Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Kurir.rs/Facebook Grčka info

