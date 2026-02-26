Slušaj vest

Povećanje troškova zakupa i života u gradu nateralo je jednog IT stručnjaka da napusti gradski ritam i pređe na rad od kuće.

Nakon što su mesečni izdaci za poslovni prostor, parking, gorivo i obroke premašili 1.500 evra, odlučio je da se vrati u rodno mesto i smanji troškove.

- Dolaskom Rusa i Ukrajinaca moj mesečni zakup poslovnog prostora je skočio sa sa 400 evra na 1.000 plus troškovi. Mesečno sam sam na lokal trošio 1.200 evra, plus mesečna parking karta 50 evra, plus 150 evra na gorivo jer se u gradskoj vožnji najviše troši i na sve to obroci dok si na pauzi mesečno oko 200 evra - napisao je ovaj IT stručnjak na sajtu Ispovesti.

Dodao je da je za njega bilo previše da "baca" 1.500 evra mesečno.

- Pritom sam plaćao kiriju za stan 350 evra, troškove oko 120 evra, gde je tu život 800 evra kad sve saberem niko mi nije garantovao 3.000 evra zarade da bih ja naredni mesec opstao. Odlučio sam se da otkažem poslovni prostor i stan - priznao je ovaj mladić.

Vratio se u rodno mesto i počeo da radi od kuće.

- Ne sekiram se toliko, radim koliko mogu, uštedim 1.700-2.000 evra, uštedeo sam dosta novca od 2023. godine i sada mogu kupiti neki manji lokal u Novom Sadu ili Beogradu, ali ne želim to. Ta gradska buka i tempo života mi ne prijaju, a tih sat-dva koje sam gubio u putu od stana do posla traženje parkinga sada iskoristim na trening - zaključio je ovaj IT stručnjak.