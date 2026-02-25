Slušaj vest

Pripadnici Okružnog zatvora u Beogradu, Interventne jedinice i Specijalne antiterorističke jedinice 23. marta kreću na humano hodočašće dugo 480 kilometara, od Beograda do Ostroga, sa jednim ciljem - da prikupe pomoć za malu Sofiju, koja boluje od cerebralne paralize, i Feđu, koji se bori sa tumorom na mozgu, ali i da pošalju snažnu poruku solidarnosti, vere i humanosti.

Kakav je plan ovih humanih i divnih momaka, za Kurir televiziju, otkrili su Vladica Mitić, Nikola Milovanović i Marko Mitić.

Ponos i humanost na prvom mestu

Vladica je istakao da sa velikim ponosom ponovo kreće na hodočašće sa najbližima i kolegama, uz apel građanima da se uključe i pruže podršku deci kojoj je pomoć neophodna.

Vladica Mitić Foto: Kurir Televizija

- Osećam se ponosno što drugi put krećem na hodočašće, zajedno sa rođenim bratom i kolegama. To je posebna čast i blagoslov. Ovim putem bih zamolio sve dobre ljude da pomognu maloj Sofiji - slanjem poruke sa sadržajem 1599 na broj 3030, kao i da zaprate stranicu „Lavlje srce za malog Feđu“ iz Podgorice i tako podrže i njega - rekao je Vladica.

Spremni za put dug 480 kilometara

Dodao je da su napravili plan da dnevno pređu između 35 i 40 kilometara, umerenim tempom. Ako sve bude po planu, do Ostroga bi trebalo da stignu za 13 dana.

Nikola Milovanović Foto: Kurir Televizija

- Polazak je planiran za 23. mart, ispred ovog hrama, nakon Svete liturgije. Pred nama je put dug 480 kilometara, od Beograda do Ostroga. Što se tiče fizičke spremnosti, svi učesnici su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Pored redovnih zadataka, tokom cele godine prolazimo obuke u kojima je poseban akcenat na fizičkoj pripremljenosti. Uz to, privatno treniramo i bavimo se sportom, tako da verujem da nam ovaj poduhvat neće predstavljati problem - objasnio je Nikola.

Treće učešće, deveto hodočašće

Poručio je da se pravi smisao i snaga ovog poduhvata spoznaju tek na cilju, dok je suština cele akcije pomoć deci i širenje humanosti.

Marko Mitić iz interventne jedinice 92 Foto: Kurir Televizija

- Taj osećaj je neopisiv. Ne može se do kraja izraziti rečima. Posle svih pređenih kilometara, iskušenja i eventualnih povreda, kada stignete kod svetitelja, nastaju mir, tišina i molitva. Tada shvatite suštinu svega. Cilj ove akcije je prikupljanje novca za lečenje dece, ali i širenje dobrote, ljubavi i humanosti - kaže Marko.

Od Beograda do Ostroga - koracima vere za Sofiju i Feđu: Humanitarni podvig dug 13 dana od strane trojice heroja: "Cilj ove akcije je širenje dobrote i ljubavi" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs