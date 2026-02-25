Slušaj vest

Kancelarija sa pogledom na šumu umesto na zgradu preko puta. Pauza za kafu u dvorištu, a ne pored aparata u hodniku. Za dobar deo ljudi u Srbiji, ovo više nije fantazija nego sasvim realan izbor.

Ono što je nekad delovalo kao “luksuz” za retke, danas je postalo jednostavno logično: ako posao već nosite u laptopu, zašto biste život držali na istoj adresi iz navike. I nije u pitanju samo beg od gradske gužve. Nekome je dosta da svaki dan “gubi” dva sata u prevozu. Drugima je lakše da organizuju dan kada su bliže roditeljima ili kada imaju dvorište u kojem dete može da se istrči između dva sastanka. Trećima jednostavno prija tišina.

Trend koji ne jenjava Prema procenama sa tržišta rada, u nekim sektorima i do petine zaposlenih radi na daljinu. Beograd i dalje prednjači po broju remote radnika, ali zanimljiv preokret se sve češće vidi van prestonice, posebno na jugu zemlje. Sve više ljudi koji su godinama radili iz Beograda vraća se u rodne gradove. Niš, Leskovac, Vranje. Mesta koja su do juče bila sinonim za odlazak, sada postaju adrese na kojima se diše lakše, a radi jednako ozbiljno.

Razlog je jednostavan: zašto plaćati beogradsku kiriju ako posao možete da završite bilo gde? A “bilo gde” sve češće znači i vikendicu na planini, kuću na selu ili stan u manjem mestu gde je život mirniji, ritam sporiji, a svakodnevica manje napeta. Problem koji mnogi ne predvide Postoji, međutim, jedan detalj koji zna da pokvari idilu: internet. Veliki broj seoskih domaćinstava u Srbiji i dalje nema pristup brzom internetu. Optika, koja je u gradovima postala standard, u mnogim ruralnim sredinama jednostavno nije opcija. I to obično shvatite tek kada krenu obaveze, a ne kada prvi put dođete “na vazduh”. Zamislite realan scenario: sedite u vikendici, napolju je tiho, kuva se kafa, sve izgleda kao savršen radni dan. Onda krene jutarnji video poziv. Slika se zaledi baš kad treba da preuzmete reč, ton kasni, pa se odjednom čujete duplo. U jednom trenutku shvatite da ste poslednjih pet minuta samo klimali glavom, nadajući se da niko neće postaviti pitanje. Taj “mir u prirodi” za čas se pretvori u frustraciju.

Šta rade oni koji su problem rešili? Mnogi koji svoju "digitalnu kancelariju" izmeštaju iz grada ne čekaju da infrastruktura stigne do njihovog dvorišta. Umesto toga, sve češće biraju mobilni internet kao primarno rešenje. Logika je prilično jasna: mobilna mreža pokriva znatno veću teritoriju nego fiksna infrastruktura. A kako potrebe nisu iste, i tarife postoje u više varijanti, od osnovnih paketa za povremeno korišćenje do ozbiljnih opcija za one koji ne mogu da prave kompromise kad je veza u pitanju. Zato, kada biraju mobilni internet kao primarno rešenje, mnogi se prirodno okreću opcijama velikih operatora, gde imaju jasne uslove, stabilnu mrežu i paket koji može da izdrži radni ritam, a ne samo povremeno „krpljenje” veze. Tarife poput 5ica MobNet XL nude 1000 GB mesečno, što je dovoljno i kada su vam dani puni poziva, fajlova i online sastanaka. To je onaj tip paketa koji ima smisla kad ne želite da stalno razmišljate “koliko mi je ostalo”, već da radite normalno, kao da ste u gradu. Ono što ovakvu opciju čini posebno praktičnom za rad van grada je kombinacija nekoliko stvari:

Stabilan signal, kad je dobar na lokaciji, može da bude sasvim dovoljan za ozbiljan rad, bez većih kompromisa.

Čak i kada potrošite mesečni saobraćaj, uz Net BOOST ostajete online sa brzinom do 40 Mb/s, što ume da bude presudno kad morate hitno da pošaljete mejl, otvorite dokument ili završite poziv.

Ako ste od onih koji povremeno “pobegnu” i u neku od zemalja regiona, u okviru Zona 0 usluge imate 17 GB, pa posao ne trpi ni na putovanjima van zemlje Postoji još jedan jako praktičan detalj koji se uglavnom otkrije tek kada počnete da radite na ovakav način. To je MiFi uređaj, mala stvar koja drži na okupu vašu "digitalnu kancelariju". Laptop, tablet, telefon, sve se kači na jednu vezu koja staje u džep. Pre nego što spakujete laptop Pre nego što donesete odluku da “selite kancelariju” van grada, nekoliko stvari vredi proveriti: Pokrivenost signala: testirajte signal na željenoj lokaciji pre nego što se obavežete. Nije svaka planina jednaka.

Koliko GB vam zaista treba: video pozivi troše oko 1-2 GB po satu, pa ima smisla da saberete realne navike, ne idealnu verziju radnog dana.

Backup opcija:Internet na telefonu može biti rezerva ako primarna veza zakaže, naročito u danima kad ne smete da “nestanete” sa sastanka. Zaključak Rad od kuće više ne znači rad iz stana, već sa mesta koje sami birate, bilo da je to rodni grad, vikendica ili potpuno nova sredina. Jedini uslov je stabilna veza. Kad to rešite, ostalo postaje pitanje organizacije, navike i ličnog izbora. Ako planirate da deo godine provedete van grada a da ne uzimate slobodne dane kada god putujete negde po regionu, ima smisla da unapred pogledate opcije mobilnog interneta koje su pravljene baš za takav ritam.