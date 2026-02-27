Slušaj vest

Početak Vaskršnjeg posta, najdužeg i najstrožeg posta u pravoslavlju, vreme je kada se vernici pozivaju na pokajanje, smirenje i duhovno preispitivanje. Upravo u tim danima, snažna priča o veri jedne male devojčice, koju je ispričao otac Luka, postala je prava pouka za mnoge vernike - i male i velike.

Sveštenik je podelio iskustvo koje ga je duboko potreslo, a video-zapis njegog govora postao je viralan na društvenoj mreži TikTok.

- Ako nema niko, kroz malo dete Bog će da progovori. Koliko sam puta čuo pouke - započeo je svoju priču.

Govoreći o devojčici Teoni, koju poznaje još od malih nogu, prisetio se trenutka kada joj je dao krst na poklon. Krst je bio težak, a ona je tada bila tek dete koje ide u vrtić.

- Nosiću, kaže, svugde sa sobom.

Sveštenik ju je upitao kako će ga nositi u vrtiću, među drugarima.

Pravoslavni krst Foto: Sofia Solomonova / Alamy / Profimedia

- Možda neki ne veruju, ali nosiću krst bez obzira na sve - odgovorila je mala Teona.

Te jednostavne, ali snažne reči ostavile su dubok trag.

- Kad jedno malo dete kaže: "Nosiću krst bez obzira na sve“, šta onda mi ostali? Hvalimo se da smo pametni, školovani, snažni, lepi.. A kad sve to znaš, a ne znaš za Hrista Boga?

Otac Luka je podsetio i na reči Ava Justin, koji je često pitao: „Jesi ti čuo za Hrista, jesi čuo za Sveto Jevanđelje?“ Prema njegovim rečima, upravo je to suštinsko pitanje svakog čoveka. Sve knjige, sva mudrost i znanje, kako kaže, proističu iz jedne - Svete knjige, Jevanđelja.

Poruka je jasna, tek kada čovek shvati da je Gospod centar vasione i sveta, može da se smiri i da počne da dela na svom spasenju. U trenutku kada razumemo da smo samo čestica u velikom Božjem planu, otvara se prostor za istinsku promenu srca.

Posebno snažna bila je njegova poruka o pričešću i jedinstvu u Crkvi.

- U crkvi smo svi jedan organizam, jedno telo. Svako radi svoj posao, na svom mestu – od patrijarha do male Teone.