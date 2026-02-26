Slušaj vest

Dana 25. februara 1992. godine u Daruvaru pripadnik hrvatske vojske, tada dvadesetogodišnji Jožica Mudri, likvidirao je četveročlanu srpsku porodicu Radosavljević - Radeta (36), njegovu suprugu Jovanku (32) i njihove maloletne sinove Dejana (14) i Nenada(10).

Toga dana, oko 19.15 časova, u kuću Radosavljevića navratio je Jožica Mudri u uniformi vojnog policajca i u toku višečasovnog razgovora sa vlasnikom kuće, motivisan činjenicom da su Radosavljevići srpske nacionalnosti, izvadio pištolj iz futrole i iz neposredne blizine u njih ispalio 11 metaka pucajući im u glave.

Jožica Mudri je u uniformi vojnog policajca ipalio 11 metaka u Radosavljeviće Foto: Fejsbuk Printscreen/Uskok

Pošto je Dejan i nakon pucnjave davao znakove života, Mudri mu je kuhinjskim nožem zadao još osam ubodnih rana po grudnom košu i stomaku.

Zatim je tela mrtvih Radosavljevića posložio po podu trpezarije jedno do drugoga, te ih minirao plastičnim eksplozivom, što je prouzrokovalo njihovo komadanje i oštećenje cele kuće.

A nakon toga monstruoznog čina, ubica je iz kuće Radosavljevića ukrao jedan video rekorder i jedan daljinski upravljač i odneo ih na poklon svojoj djevojci.

Ovo je nešto skraćena verzija dispozitiva pravosnažne presude Okružnog suda u Bjelovaru, broj: К-153/52. od 7. januara 1994. godine, kojom je ubica proglašen krivim za četiri dela ubistva, jednog teškog dela protiv opšte sigurnosti i jednog dela krađe, zbog čega je osuđen na jedinstvenu kaznu od trinaest godina zatvora, koju mu je Vrhovni sud preinačio na 15 godina zatvora.

Jožica Mudri je osuđen na 15 godina zatvora. Foto: Facebook/Grad Daruvar

Iako je ubica u toku krivičnog postupka tvrdio da se na likvidaciju Radosavljevića odlučio nakon što mu je njegov komandir u jednom lokalu, u koji je navratio i Radosavljević Rade, kojeg je ubica poznavao pošto su radili u istom preduzeću, rekao "da večeras mora likvidirati tog smrada" te mu u tu svrhu dao i kola na raspolaganje i pripadnika njihove jedinice da mu pokaže Radetovu kuću, za ovaj zločin optužen je i osuđen samo Jožica Mudri i to za klasična krivična dela ali ne i za ratni zločin.

Hrvatski sudovi su odbili tužbene zahteve rodbine pobijene porodice Radosavljević za naknadu štete od Republike Hrvatske uz obrazloženje da je ubica delo počinio van radnog vremena i sa trofejnim oružjem te da "štetna radnja nije ni u kavoj vezi sa obavljanjem vojne službe".

Ubica je odavno izišao iz zatvora i danas živi u Daruvaru kao ugledan domaćin i "zaslužni učesnik Domovinskog rata".

Likvidacije porodice Radosavljević jedna je od najmonstruoznijih u ratu. Foto: Preent Screen

Pored likvidacija četveročlane porodice Кozbašić u Petrinji u novembru 1991, tročlane porodice Zec u Zagrebu u decembru 1991, četveročlane porodice Čengić u Erveniku kod Кnina u januaru 1992. i četveročlane porodice Olujić iz Cerne kod Županje u februaru 1992, i ubistvo porodice Radosavljević iz Daruvara spada u najmonstruoznije likvidacije porodica u ratu devedesetih zbog njihove etničke pripadnosti.

Supružnici u pomenutim porodicama bile su mešovitog hrvatsko-srpskog sastava, osim porodice Radosavljević u kojoj su oba supružnika bili srpske nacionalnosti.