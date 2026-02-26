Pobio srpsku porodicu, pa devojci poklonio njihov video-rekorder! Monstrum deci pucao u glavu, pa minirao tela, a danas je u Hrvatskoj "ugledni domaćin"!
Dana 25. februara 1992. godine u Daruvaru pripadnik hrvatske vojske, tada dvadesetogodišnji Jožica Mudri, likvidirao je četveročlanu srpsku porodicu Radosavljević - Radeta (36), njegovu suprugu Jovanku (32) i njihove maloletne sinove Dejana (14) i Nenada(10).
Toga dana, oko 19.15 časova, u kuću Radosavljevića navratio je Jožica Mudri u uniformi vojnog policajca i u toku višečasovnog razgovora sa vlasnikom kuće, motivisan činjenicom da su Radosavljevići srpske nacionalnosti, izvadio pištolj iz futrole i iz neposredne blizine u njih ispalio 11 metaka pucajući im u glave.
Pošto je Dejan i nakon pucnjave davao znakove života, Mudri mu je kuhinjskim nožem zadao još osam ubodnih rana po grudnom košu i stomaku.
Zatim je tela mrtvih Radosavljevića posložio po podu trpezarije jedno do drugoga, te ih minirao plastičnim eksplozivom, što je prouzrokovalo njihovo komadanje i oštećenje cele kuće.
A nakon toga monstruoznog čina, ubica je iz kuće Radosavljevića ukrao jedan video rekorder i jedan daljinski upravljač i odneo ih na poklon svojoj djevojci.
Ovo je nešto skraćena verzija dispozitiva pravosnažne presude Okružnog suda u Bjelovaru, broj: К-153/52. od 7. januara 1994. godine, kojom je ubica proglašen krivim za četiri dela ubistva, jednog teškog dela protiv opšte sigurnosti i jednog dela krađe, zbog čega je osuđen na jedinstvenu kaznu od trinaest godina zatvora, koju mu je Vrhovni sud preinačio na 15 godina zatvora.
Iako je ubica u toku krivičnog postupka tvrdio da se na likvidaciju Radosavljevića odlučio nakon što mu je njegov komandir u jednom lokalu, u koji je navratio i Radosavljević Rade, kojeg je ubica poznavao pošto su radili u istom preduzeću, rekao "da večeras mora likvidirati tog smrada" te mu u tu svrhu dao i kola na raspolaganje i pripadnika njihove jedinice da mu pokaže Radetovu kuću, za ovaj zločin optužen je i osuđen samo Jožica Mudri i to za klasična krivična dela ali ne i za ratni zločin.
Hrvatski sudovi su odbili tužbene zahteve rodbine pobijene porodice Radosavljević za naknadu štete od Republike Hrvatske uz obrazloženje da je ubica delo počinio van radnog vremena i sa trofejnim oružjem te da "štetna radnja nije ni u kavoj vezi sa obavljanjem vojne službe".
Ubica je odavno izišao iz zatvora i danas živi u Daruvaru kao ugledan domaćin i "zaslužni učesnik Domovinskog rata".
Pored likvidacija četveročlane porodice Кozbašić u Petrinji u novembru 1991, tročlane porodice Zec u Zagrebu u decembru 1991, četveročlane porodice Čengić u Erveniku kod Кnina u januaru 1992. i četveročlane porodice Olujić iz Cerne kod Županje u februaru 1992, i ubistvo porodice Radosavljević iz Daruvara spada u najmonstruoznije likvidacije porodica u ratu devedesetih zbog njihove etničke pripadnosti.
Supružnici u pomenutim porodicama bile su mešovitog hrvatsko-srpskog sastava, osim porodice Radosavljević u kojoj su oba supružnika bili srpske nacionalnosti.
