Oni ne trpe autoritet, strpljenje im je nepoznata reč, često nemaju rešenje i samo traže opravdanje. Za njih kažu i da su lenji, pa čak i generacija kojoj fali inteligencije. Čak i ne razumemo njihov rečnik koji sadrži i do dve hiljade reči u aktivnom govoru.

Kako komuniciraju roditelji, bake i deke sa svojom decom i unucima, za "Puls Srbije", govorili su Željko Mašović, psiholog i Luka Velimirović, novinar Kurir televizije.

- Kada govorimo o mladima, veliki problem je što im je tok pažnje značajno skraćen. Danas je praktično sve servirano instant, a uz društvene mreže poput TikToka i Instagrama, mladi teško mogu da zadrže pažnju duže vremena. Čak i gledanje filma postaje nešto što mnogi doživljavaju kao obavezu, dok istovremeno listaju društvene mreže - rekao je Velimirović.

Tok pažnje protiv inteligencije

Objasnio je da je uzrok prezasićenost informacijama.

Luka Velimirović, novinar Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

- Mladi danas primaju toliko informacija, od vesti, reklama do različitih sadržaja na mrežama, da mozak jednostavno ne može sve da procesuira. To dovodi do pada koncentracije i otežava fokusiranje na jednu aktivnost. Inteligencija se danas meri na različite načine i nije standardizovana, a u istoriji su testovi inteligencije često korišćeni subjektivno i diskriminatorski. Tok pažnje je problem koji se tiče sposobnosti koncentracije, a ne same inteligencije - objasnio je.

"Strpljenje i iskustvo su postali retkost"

Mašović objašnjava da mladi danas često nemaju strpljenja za čekanje i rešenje problema, za razliku od ranijih generacija koje su učile kroz iskustvo i postupno sticale veštine.

- Pa nije dobro kad naučiš da nešto trpiš. Mi smo sve radili u fazama - "E sad završi ovo, sad uradi ono, pa će da dođe ovo..." - i život prođe u nekom čekanju. Ovi klinci, ako se dogovore s poslodavcem da dobiju određenu sumu novca u nekom roku, a plata kasni, 90% njih jednostavno odlazi dalje. Njih ne zanima da li će poslodavac naći rešenje ili ne - objasnio je Mašović.

Previše informacija, premalo istraživanja

On ističe da mladi često očekuju instant rešenja preko interneta i ChatGPT-a, umesto da sami istražuju i razvijaju praktične veštine.

Željko Mašović, psiholog Foto: Kurir Televizija

- Mi smo morali da učimo posao, stičemo iskustvo i čekamo na rezultate. Oni dolaze kao da sve već znaju, a zapravo često ne znaju ništa. Problem je što su zatrpani informacijama i zbog toga ne istražuju, ne razvijaju veštine same po sebi. Zamislite da imate hiljadu knjiga kod kuće - pitanje je za koju ćete se uhvatiti i da li ćete uopšte išta otvoriti. Ako imate jednu ili dve, šansa da ćete je pročitati je mnogo veća. Mladi danas, kad žele nešto da nauče, često idu preko interneta ili ChatGPT-a i očekuju instant rešenje, a retko žele sami da istraže i razviju veštine - kaže.

