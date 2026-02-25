Slušaj vest

Branka Pavković već dve godine vodi tešku i iscrpljujuću borbu sa malignim tumorom grlića materice, koji joj je dijagnostikovan 2024. godine.

Njena borba nije stala ni u jednom trenutku, a sada se pojavila nova nada. Nakon konsultacija sa lekarima, porodica je odlučila da mišljenje i terapiju potraži i u inostranstvu, u zemlji poznatoj po savremenim metodama lečenja malignih bolesti.

Trenutno se nalazi u Istanbulu, gde su joj lekari ponudili novu šansu za ozdravljenje. Međutim, terapija je izuzetno skupa – ukupna vrednost lečenja iznosi oko 38.000 evra.

Branka bi prvu dozu terapije trebalo da primi u naredna dva dana, ali je za to hitno potrebno obezbediti 16.000 evra.

Porodica i prijatelji apeluju na sve ljude dobre volje da pomognu koliko mogu, kako bi Brana započela terapiju i nastavila svoju borbu.

Svi koji su u mogućnosti da pomognu, sredstva mogu uplatiti na žiro račun:

340-0032246213-70

Erste banka, Branka Pavković, Novi Sad.