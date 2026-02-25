Nestala žena poslednji put je viđena juče oko 13 časova, a njena porodica je odmah uputila apel za pomoć
SREĆAN KRAJ POTRAGE! Pronađena žena (49) koja je nestala u Jagodini: Evo gde je bila!
Tanja P. (49) koja je juče nestala u Jagodini, pronađena je živa i zdrava.
- Tanja je napustila Srbiju, živa je i zdrava. Nadamo se da će se uskoro javiti porodici - navodi se na društvenim mrežama.
Podsetimo, nestala žena poslednji put je viđena juče oko 13 časova, a njena porodica je odmah uputila apel za pomoć.
Kurir.rs/Blic
