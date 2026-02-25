Slušaj vest

Tanja P. (49) koja je juče nestala u Jagodini, pronađena je živa i zdrava.

- Tanja je napustila Srbiju, živa je i zdrava. Nadamo se da će se uskoro javiti porodici - navodi se na društvenim mrežama.

Podsetimo, nestala žena poslednji put je viđena juče oko 13 časova, a njena porodica je odmah uputila apel za pomoć.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteDruštvoNESTALA ŽENA (49) U JAGODINI! Porodica moli za pomoć - u trenutku nestanka na sebi imala crnu trenerku i crnu jaknu
Screenshot 2026-02-25 190722.jpg
Pop kulturaOptužila muža za zlostavljanje sina, a onda joj se gubi svaki trag: Misterija nestanka čuvene glumice - niko je već 7 godina nije ni čuo ni video
Zoi Maklelan
HronikaMILICA SE SMRZLA STOJEĆI UZ OGRADU I DOZIVAJUĆI POMOĆ? Jezivi detalji poslednjih trenutaka života devojke koju je tražilo 200 policajaca
Milica.jpg
HronikaNESREĆNA MILICA UMRLA OD SMRZAVANJA? Telo devojke iz Merošine koju je tražilo 200 policajaca preneto na obdukciju (foto, video)
Milica.jpg