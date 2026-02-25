Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da su svetinje temelj našeg identiteta i najjači dokaz da trajemo kroz vekove i dodaje da, čuvajući naše crkve, manastire i veru, čuvamo i svoje mesto u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

"Vuk Grgurević Branković, poznatiji u srpskoj narodnoj pesmi kao Zmaj Ognjeni Vuk, prema predanju 1648. godine podigao je crkvu posvećenu Svetom Nikoli, koja je najstarija crkva u Sremu, i nalazi se ovde, na tromeđi Srema, Banata i Bačke, kao svedočanstvo o prisustvu našeg naroda na ovim prostorima", navodi ministarka Stamenkovski i podseća:

"Naši su se preci selili, lutali, tumarali, bili proganjani i prognani, ali su se trudili da, gde god se okupljaju, sagrade i podignu svoje svetinje, svoje spomenike kulture i duhovnosti, kao svedočanstvo o prisutnosti na ovim prostorima, o kontinuitetu jednog naroda. Obeležili smo pre nekoliko dana i 200. godišnjicu od rođenja Svetozara Miletića, jednog od novovekovnih boraca za jedinstvo srpskog naroda sa obe strane Save i Dunava. I upravo u ovoj godini želimo da obiđemo sve one spomenike na prostoru Srema, Banata, Bačke koje pokazuju da je srpski narod ovde živeo odvajkada i da će živom snagom ovde disati Srpska Vojvodina".