Hrvatski deo Jadrana je oduvek bio atraktivna destinacija kako za Evropljane, tako i za žitelje nekadašnje Jugoslavije. Ovog leta, sudeći po objavama na društvenim mrežama ali i ispovestima samih turista iz Srbije, veliki broj njih se vratio na popularna letovališta širom Hrvatske.

Svako ponese neko novo iskustvo sa letovanja, pa tako je i jedan muškarac iz Srbije, V. L., koji živi u Somboru, ali je tokom letovanja u Hrvatskoj doživeo jednu nesvakidašnju situaciju.

- Bio sam s porodicom na zimskom godišnjem odmoru kod sestre u Trogiru. Nije lepota ići na more samo leti, lepo je i zimi... Možda čak i lepše... Napokon, došlo je vreme da krenemo kući, i tako odem sa sestrom na benzinsku stanicu koja se nalazi u Trogiru. Ja i moj "megan" sa srpskim tablica i grbom stanemo na pumpu. Stojim i sipam, a sestra otišla na blagajnu za to vreme... Zaustavlja se naočit krupan čovek pored mene, gleda u moje tablice i pita onako oštrim glasom: 'Otkud si prijatelju?'. Ja odgovaram: 'Iz Sombora, iz Srbije' - napisao je V. L., a onda dodao:

- On gleda, ćuti i posle poduže dramske pauze počeo je da peva dobro poznatu pesmu od Zvonka Bogdana 'U tem Somboru, svega na volju'... Kad je otpevao svoje, kaže da je nekad davno bio u Somboru, da ga pamti kao najzeleniji grad i da bi voleo ponovo da ga poseti. Posle toga smo bili i letos na odmoru i sad na produženom vikendu i opet ćemo čim budemo mogli ići jer nismo naišli na ništa ružno. Čak naprotiv, ljudi su kulturni, a Dalmacija ko Dalmacija lepa. Poštuj tuđe i nećeš imati problem, pozdrav iz Sombora.

Letovanje

Srbi doživeli slične situacije

Isti portal, objavio je još nekoliko pisama Srba koji su letovali u Hrvatskoj ove, ali i prethodnih godina. Kako su napisali, svi su do sada imali pozitivna iskustva.

- Srbin sam i od 2012. letujem na Makarskoj rivijeri. Apsolutno nisam imao nikakvih problema, čak sam stekao prijatelje za ceo život. Princip je jednostavan, ponašaj se normalno i uživaj! Možemo se takmičiti u vaterpolu, košarci..., ali je Hrvatska lepa za letovanje - glasilo je iskustvo još jednog našeg državljanina.

Sledeća je bila devojka iz Srbije, koja se zbog ljubavi i braka preselila u Split.

- Ja sam Srpkinja, udata za Dalmatinca. Već dve godine živim u Splitu i nisam imala nikakvih neugodnosti. Upoznala sam dosta divnih i dobrih ljudi. Samo treba zaobići budale i uživati u svom mikrosvetu dobrih ljudi - napisala je ona.