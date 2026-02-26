Slušaj vest

Nakon “Ribnikara”, dosta se pričalo o bezbednosti, ali roditelji imaju utisak da praksa škripi. Šta se stvarno promenilo u školama u poslednje dve-tri godine: jesu li izmenjene neke procedure, jel drugačija obuka zaposlenih, komunikacija sa MUP-om, video-nadzor?

Iz škole poručuju da "prema prvim prikupljenim informacijama" objava "ne sadrži pretnje" i da se nastava odvija redovno, dok Ministarstvo prosvete naglašava da se postupa po protokolima i da prati slučaj. Ovo je baš ona siva zona u kojoj je najopasnije ili paniku dizati bez osnova, ili signal olako shvatiti. Roditelji traže jasne odgovore: ko procenjuje rizik, po kom kriterijumu, ko i kako garantuje bezbednost škole?

Za sada nije poznato šta je pisalo u objavi koju je učenik objavio i to će naknadno biti utvrđeno.

Gosti Kurir televizije u Redakciji bili su Dragana Ivanović psiholog, Anđelko Aćimović otac ubijene devojčice Angeline u Ribnikaru i Dejan Milutinović, predsednik Strukovnog udruženja sektora bezbednosti.

"Dete mora biti odvedeno na procenu psihijatra"

- Crvena zaistavica je već sama po sebi to što je učenik napisao, govorio je o smrti i tu već treba da se odreaguje, trebaju da reaguju stručna lica. Pogotovo pregled kod psihijatra, da se proceni na šta je tačno ovaj učenik mislio, da li je mislio na sebe ili u vezi sa drugima. Sve je ozbiljno, u pitanju je ljudski život, takođe mora da se uključi organ starateljstva da se vidi šta se dešava porodici - rekla je Ivanović.

Iz škole su preneli da su razgovori sa njegovim roditeljima i njim u toku, to je svakako prvi korak.

- Mora da se proceni psihički status deteta, da se obavi u određenim institucijama za to, klinike za mentalno zdravlje - dodaje.

Kako kaže, trebalo bi da reaguje i centar za socijalni rad i da se ispita u školi šta se sve dešavalo ranije i da li se nešto preduzimalo povodom toga.

Foto: Kurir Televizija

Policija je izašla na teren istog dana kada su roditelji prijavili objavu i istaga je i dalje u toku.

- Više puta sam imao prilike da pričam i ukažem na to kako policija funkcioniše u tim situacijama kako bi građani razumeli, kod nas je tužilačka istaga, ne policijska istraga. Tužilac je taj koji izdaje naloge, on je taj koji ceni da li je bilo ili nije bilo elemenata krivičnog dela, on sakuplja dokaze uz pooć policije, policija je tu samo njegov servis zapravo - rekao je Milutinović.

Objašnjava da je uvek u pitanju tužilačka istraga, da policija reaguje samo na pozive ili zatekne i u tom slučaju se konsultuju sa tužiocem.

- Izgleda da ništa nismo naučili od katastrofe u "Ribnikaru" i izgleda da smo robovi onoga da kad god ne znate kako da prebacite krivicu ili da se operete vi pravite radnu grupu, komisiju, procedure i tako dalje. Sve se to radi da bi se na kraju našao krivac, da bi se neko oprao a ne da bi se rešio problem - smatra Milutinović.

Navodi da je to jedan od velikih problema u našem društvu.

Foto: Kurir Televizija

Ovakve situacije su sve češće ali protokol ne postoji

- U ovakvim situacijama i uopšte u bilo kojim situacijama koje se dese uškoli nažalost mi još uvek nemamo protokol o postupanju sa bilo kojim signalom da postoji neka najava, nemamo protokol koji bi uzeo u obzir sve što se danas i kod nas i u svetu dešava, počevši od 3. maja kada smosaznali da i naša deca mogu da budu ubice i da vršnjačko nasilje kod nas nije novo već je veoma učestalo - objašnjava Aćimović.

Kako kaže, dešava se da se vršnjačko nasilje skriva i zataškava i da se sve radi pod sloganom zaštite maloletnika ali sve je u stvari suprotno.

- U ovakvim situacijama najveći policajac treba da bude roditelj tog deteta - on dodaje.

Smatra da je stav roditelja suprotan i da ne veruju da bi njihovo dete moglo da bude nasilnik dok bi oni zapravo trebalo da na bilo koji signal problema svog deteta iniciraju pre svega razgovor sa detetom ali i proveru telefona i kompjutera radi bezbednosti.

Roditelji jesu odgovorni za svoju decu.

- Potrebne su ozbiljne promene u sistemu, imali smo slučaj, dečak u Niškoj Banji, znalo se da se samopovređuje i da može nastati problem, da nosi noževe u školu i niko nije reagovao na adekvatan način i to se završilo stravičnom smrću - objašnjava Aćimović.

Kako kaže, ni u slučaju Ribnikara roditelji nisu reagovali na promene ponašanje njihovog deteta.

Foto: Kurir Televizija

"MORA SE PROCENITI PSIHIČKI STATUS DETETA"! Učenik OŠ "Rade Končar" u Zemunu objavio je uznemirujuću poruku spominjući smrt: Stručnjaci analiziraju posledice! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs