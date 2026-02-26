Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije najoštrije je osudila brutalne pretnje upućene direktoru Srpskog telegrafa, Saši Milovanoviću, putem anonimnog pisma.

- Apsolutno je nedopustivo da novinari zbog svog rada dobijaju pretnje, a pogotovo da te pretnje ostanu nekažnjene. Od nadležnih institucija ne zahtevamo samo istragu, već hitno hapšenje i najstrože kažnjavanje odgovornih - navodi ANS.

Uz punu podršku kolegi Milovanoviću, ističemo da je svaki oblik pretnje i pokušaj zastrašivanja novinara apsutno neprihvatljiv i direktan napad na pravo javnosti da bude informisana, ističu u saopštenju.

Ne propustiteDruštvo"OPASAN PRESEDAN": ANS osudio skandalozan zahtev Emira Kusturice da se Andrijani Nešić zabrani da dve godine obavlja novinarski poziv
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaANS OŠTRO OSUDILA NAPAD ODBORNIKA MARKA BOŠNJAKA NA NOVINARA: Pozvali na zaštitu slobode medija
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaANS OŠTRO OSUDILA BRUTALNE NAPADE NA NOVINARA TV INFORMER ​Napad na novinara zbog mesta na kojem radi je napad na celu redakciju, pozivamo nadležne da reaguju
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaANS OSUDIO NESTOROVIĆEVE PRETNJE VUČIĆEVIĆU: Direktan poziv na nasilje, podstiče atmosferu straha i linča
Screenshot 2025-07-01 182210.jpg