Društvo
ANS OSUDILA PRETNJE SAŠI MILOVANOVIĆU: Svaki pokušaj zastrašivanja novinara apsutno neprihvatljiv
Asocijacija novinara Srbije najoštrije je osudila brutalne pretnje upućene direktoru Srpskog telegrafa, Saši Milovanoviću, putem anonimnog pisma.
- Apsolutno je nedopustivo da novinari zbog svog rada dobijaju pretnje, a pogotovo da te pretnje ostanu nekažnjene. Od nadležnih institucija ne zahtevamo samo istragu, već hitno hapšenje i najstrože kažnjavanje odgovornih - navodi ANS.
Uz punu podršku kolegi Milovanoviću, ističemo da je svaki oblik pretnje i pokušaj zastrašivanja novinara apsutno neprihvatljiv i direktan napad na pravo javnosti da bude informisana, ističu u saopštenju.
