Slušaj vest

Postojalo je pravilo kog su se mnoge domaćice nekada strogo pridržavale, a to je da pored ulaznih vrata uvek mora da stoji bosiljak.

U saksiji, maloj tegli sa vodom ili čak osušen i vezan crvenim koncem, bosiljak je imao posebno mesto u srpskim domovima. Verovalo se da tera zlo, štiti kuću od loše energije i donosi mir ukućanima.

Bosiljak ima duboko ukorenjeno značenje u srpskoj tradiciji. Koristio se u crkvenim obredima, osveštavanju vodice, ali i u svakodnevnom životu. Naše bake su verovale da biljka ima moć da “čuva kuću”, pa su je stavljale upravo na mesto gde energija ulazi kod vrata.

Ulaz u dom smatrao se najosetljivijom tačkom, pa je bosiljak tu imao zadatak da zaustavi sve loše pre nego što pređe prag.

U nekim krajevima Srbije postojao je običaj da se prilikom useljenja u novu kuću prvo unese bosiljak, kao simbol blagoslova i sreće. Takođe, grančica bosiljka često se stavljala iza ikone ili u blizini slavske sveće.

Više od obične biljke

Osim simbolike, bosiljak ima i praktičnu vrednost. Njegov miris osvežava prostor, a poznato je i da odbija insekte. Zato je bio idealan za držanje blizu vrata i prozora, naročito tokom toplijih meseci.

Foto: STIL

Baka bi ga zalivala pažljivo, često uz reči blagoslova, a suvi listovi nisu se bacali bez poštovanja. Smatralo se da biljka zaslužuje poseban tretman jer “čuva kuću”.

U vremenu kada se verovalo u snagu prirode, bosiljak je bio mali čuvar doma.

Zašto je običaj nestao

Savremeni enterijeri retko ostavljaju prostor za ovakve detalje. Minimalizam i moderan dizajn potisnuli su tradicionalne simbole, a mnogi mlađi ljudi ni ne znaju za značenje bosiljka pored vrata.

Ipak, interesovanje za stare običaje ponovo raste. Ljudi sve češće traže ravnotežu, vraćaju se tradiciji i simbolima koji imaju dublje značenje. U vremenu nesigurnosti i ubrzanog života, potreba za osećajem zaštite i mira postaje sve jača.

Povratak starim simbolima

Danas se bosiljak ponovo može videti u nekim domovima, ali više kao dekorativna biljka ili začin. Ipak, oni koji poznaju tradiciju znaju da on nosi mnogo više od prijatnog mirisa.

Možda je vreme da se setimo običaja naših baka jer ponekad ono što izgleda jednostavno ima najdublje značenje.

Kurir/Espreso/Zena.blic