Imali su samo 25 godina u proleće 1999. godine. Mladi oficiri, blizanci Srđan i Boban Milić, sa službom na rodnom Kosovu i Metohiji stali su herojski u odbranu Srbije od NATO agresora, terorista UČK i regularne albanske vojske.

Tri brata stradala su za vreme i neposredno posle NATO bombardovanja. Blizanci Srđan (26) i Boban Milić (26) su aprila 1999. godine poginuli kao pripadnici Vojske Jugoslavije braneći Kosmet i Prištinu, gde su živeli.

Najpre je poginuo Srđan, potporučnik. Bio je u vozilu sa još tri vojnika. Naišli su na minu kod Srbice. Sva tri vojnika su poginula, a Srđan je zbog teških povreda preminuo 4. aprila.

Poginuli kao pripadnici Vojske Jugoslavije braneći Kosmet i Prištinu Foto: Privatna arhiva/MINRZS

Deset dana kasnije poginuo je Boban

Deset dana kasnije, 14. aprila, na ratnom zadatku poginuo je i Boban, poručnik Vojske Jugoslavije. On se kod Đakovice nalazio u oklopnom vozilu sa još sedmoricom vojnika kad su ih pogodile dve rakete na toplotno navođenje.

Blizanci Srđan (26) i Boban Milić (26) Foto: Printcreen/Youtube

Posle bombardovanja, majka Nada, njen suprug Dragoljub i njihov najstariji sin Goran preselili su se u Kraljevo.

Svakog dana obilazio grob

Morali su da napuste rodni kraj. S prištinskog groblja na kraljevačko Novo groblje preneseni su i posmrtni ostaci dvojice blizanaca.

Treći, najstariji sin, godinu dana, svakoga dana po završetku posla, a radio je u kraljevačkoj carinarnici, obilazio je grobove svoje braće, sedeo kraj njih i tugovao.

Braća Milić Foto: Kurir/ Privatna Arhiva

Tuga za braćom bila je tolika da Goran nije izdržao. Srce mu je prepuklo od tuge. Preminuo je u snu, 13. maja 2000. godine, a imao je samo 28 godina. Bio je veren i pred ženidbom. Sahranjen je u grobnici pored braće.

Otac preživeo Košare, preminuo od žalosti

Kad su Milići sahranili svog drugog sina, otac Dragoljub stavio se na raspolaganje Vojsci Jugoslavije i borio se na Košarama. U spomen svojoj deci, po završetku rata napisao je knjige „Moji sinovi“ i „Sokolovi slomljenih krila“. Iako zdrav i fizički aktivan, preminuo je iznenada 2011. godine u 61. godini.

U kući u Kraljevu otvorena je spomen-soba u kojoj se nalaze predmeti i fotografije braće Milić, njihove lične stvari, odlikovanja i dve posmrtne medalje - za hrabrost i junaštvo.