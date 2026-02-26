Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković obišao je danas Osnovnu školu „Aleksa Dejović“ u Sevojnu i istakao da će Ministarstvo prosvete nastaviti da ulaže u obrazovno-vaspitne ustanove. Tom prilikom pomenuo je da je čak 40 odsto škola već spremno za važnu reformu primenu veštačke inteligencije.

- Iz budžeta Ministarstva prosvete u infrastrukturu na svim nivoima obrazovanja ove godine biće investirano više od milijardu dinara. Radićemo prema prioritetima, da uradimo što je moguće više i raspodelimo sredstva tako da svi delovi Srbije dobiju mogućnost da imaju kvalitetnije obrazovne ustanove - rekao je Stanković.

On je dodao da je Ministarstvo prosvete u prethodnom periodu finansiralo različite projekte u ovoj školi, a ove godine ova škola, između ostalog, konkurisala i za nabavku opreme za savremeniju nastavu, u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete za 2026. godinu.

Govoreći o digitalizaciji u obrazovanju, Stanković je naveo da će biti nastavljena ulaganja u računarsku opremu, ističući da je 99,5 odsto škola u Srbiji povezano sa internetom, dok njih 40 odsto može da koristi brzinu protoka interneta potrebnu za veštačku inteligenciju.

Ministar u školi u Sevojnu Foto: Ministarstvo Prosvete

- Namera nam je da se sa ulaganjem u digitalnu infrastrukturu taj procenat poveća, a radimo i na razvijanju digitalnih kompetencija nastavnika - istakao je on.

Ministar je ukazao i na važnost kvalitetnog obrazovanja.

- Ova škola je primer kako se kroz razvoj pozitivne prakse, nastavnih i vannastavnih aktivnosti razvijaju znanja i veštine koji su predviđeni standardima obrazovanja. Drago mi je što sam čuo i da učenici ove škole postižu odlične rezultate na svim nivoima takmičenja - rekao je Stanković.

On je rekao da je Ministarstvo prosvete posvećeno unapređivanju rada u školama, kako bismo imali što kvalitetnije obrazovanje.

Razgovarao je i sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Užica o aktivnostima i planovima za predstojeći period.

Ministar se susreo i sa predsednicom opštine Sevojno Mirjanom Đurić. On je izrazio zahvalnost lokalnoj samoupravi, na svim aktivnostima koje preduzimaju sa ciljem unapređivanja obrazovanja i vaspitanja. Zajedno sa ministrom školu su obišli pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje