Maxi online je još jednom potvrdio da je omiljeni izbor kupaca u Srbiji, osvojivši priznanje za omiljenu prodavnicu u kategoriji hrane i pića u okviru HotSpot eCommerce Awards, koje organizuje eCommerce Asocijacija Srbije. Na osnovu glasova potrošača i ocena stručnog žirija, Maxi online je treći put u poslednje četiri godine prepoznat kao lider u digitalnoj trgovini.

Maxi online opsluži i do 1.000 domaćinstava u jednom danu u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Pančevu, dok broj lojalnih kupaca, kako fizičkih lica, tako i kompanija, iz godine u godinu beleži stabilan rast.

„Poverenje koje gradimo sa kupcima iz godine u godinu dobija snažnu potvrdu ovim priznanjem. Posebno nam je drago jer ono dolazi upravo od naših korisnika, koji prepoznaju veliku posvećenost tima koji svakodnevno radi na kontinuiranom unapređenju usluge i celokupnog digitalnog iskustva“, izjavila je Milana Majkić, direktorka digitalnog poslovanja.

U prethodnoj godini lansiran je i digitalni novčanik kao dodatna opcija plaćanja, čime je korisnicima omogućeno još jednostavnije, brže i sigurnije iskustvo kupovine, dok tim nastavlja da razvija nove funkcionalnosti kako bi online nabavka bila još praktičnija i dostupnija što većem broju domaćinstava.

Ovo priznanje rezultat je dugogodišnjeg rada na razvoju i unapređenju Maxi online usluge, od jednostavne i intuitivne kupovine putem sajta i mobilne aplikacije, preko široke i pažljivo birane ponude proizvoda, do pouzdane dostave koja kupcima omogućava da unapred izaberu tačan vremenski slot i precizno znaju kada njihova porudžbina stiže na kućnu adresu.

HotSpot eCommerce Awards predstavlja jedno od najznačajnijih priznanja u oblasti online trgovine na domaćem tržištu, a dodeljuje ga eCommerce Asocijacija Srbije, organizacija koja okuplja ključne aktere digitalnog ekosistema sa ciljem razvoja i unapređenja eCommerce tržišta u Srbiji.