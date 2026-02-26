Slušaj vest

Za rekonstrukciju i obnovu ukupno je izdvojeno preko 100 miliona dinara, kojim će se izvršiti konstruktivna sanacija spomen kosturnice, konzervatorsko restauratorski - radovi (radovi u enterijeru i na fasadama) i radovi na okolnom uređenju i prezentaciji.

- Spomen kosturnica na ostrvu Vido predstavlja uspomenu na stradanje i žrtvu jedne generacije. Ona je i zavet i opomena budućim generacijama koje treba da znaju da je naša sloboda plaćena najskupljom cenom, životom naših pradedova - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je to mesto gde je bol postao zavet, a stradanje temelj slobode.

- Tamo gde počivaju kosti 1.232 imenovana vojnika i više od 1.500 neznanih junaka, gde je u dubinama Jonskog mora, u "Plavoj grobnici“, ostalo još oko 5.000 naših predaka, onih koji su posle albanske golgote našli mir u moru, a besmrtnost u istoriji. Obnova Spomen kosturnice Vida predstavlja naš odnos prema žrtvi, to je pitanje časti i naše dostojnosti onih koji su za Srbiju dali sve - naglasila je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da su slobodu koju danas živimo naši preci platili najskupljom cenom.

- Zato ćemo čuvati njihova počivališta, kao što čuvamo i Srbiju, odgovorno, ponosno i bez zaborava, jer Srbija pamti! Srbija ne zaboravlja!

Kompleks Spomen kosturnice na ostrvu Vido se sastoji od mauzoleja, kao najveće i centralne tačke, krsta kraljevske mornarice i “Plave grobnice”, prostornog rešenja ispod mauzoleja koji je formiran na mestu spuštanja tela umrlih srpskih vojnika u more.

Spomen kosturnica na ostrvu Vido izgrađena je 1938. godine, kada su u nju preneti posmrtni ostaci srpskih vojnika sahranjenih na 27 grobalja na Krfu. U kasetama mauzoleja počivaju kosti 1.232 vojnika čija su imena poznata, dok su u bunkerima mauzoleja smešteni posmrtni ostaci oko 1.500 neznanih junaka.