Bez obzira na to što im zakon daje jednaka prava kao i braći, u situacijama kada dođe do podele imovine, na delo stupa običajno pravo koje i dalje privileguje muškarce. Zakon kaže jedno, ali tradicija drugo.

Zašto se veliki broj žena i dalje odriče nasledstva u korist muških članova porodice, ali i o nepravdi koju doživljavaju žene prilikom čitanja testamenata, za Kurir televiziju, otkrile su Milica Mitrović, advokat i Aleksandra Petković.

- Pa, rekla bih da se situacija u poslednje vreme značajno menja. Negde se žene, posebno kada su naslednice prvog reda, i te kako prihvataju naslednog dela koji im po zakonu pripada. To je posebno često u gradskim sredinama. Međutim, i dalje se dešava da prihvatanje nasledstva izazove sukobe, jer tradicija i običajno pravo i dalje favorizuju muškarce. To su relikti prošlosti, vremena kada se smatralo da je muški potomak vredniji - rekla je Mitrović.

Sequence 01.00_45_07_12.Still004.jpg
Milica Mitrović, advokat Foto: Kurir Televizija

Ravnopravnost u praksi

Objašnjeno je da žene sve češće prihvataju svoje zakonsko nasledstvo, dok reakcije muških članova porodice variraju.

- Danas, međutim, imamo situacije koje demantuju tu tezu - žene su jednako sposobne i često potpuno ravnopravne naslednice kuće i domaćinstva. Praksa poslednjih godina pokazuje da žene nemaju problem da prihvate svoje zakonsko nasledstvo. Naravno, reakcije muških potomaka variraju - neki kriju svoje nezadovoljstvo, dok drugi to otvoreno pokazuju. Sve zavisi od toga kako pojedinac tumači svoje “veće pravo” u okviru porodice - objasnila je.

Porodična prevara u nasledstvu

Petković je ispričala da su njeni stričevi falsifikovali dokumenta kako bi nezakonito raspolagali njenim imanjem u Bosni.

Nasledila sam veliko imanje u Bosni, ali su tri strica bez mog znanja falsifikovala dokumenta i isekli neka drva. Navodno je moja pokojna baka, koja je preminula 2001. godine, 2019. došla kod notara i dala odobrenje za seču šume, i oni su na osnovu toga posekli celu šumu i prodali drva, nanoseći ogromnu štetu - objasnila je Petković.

Sequence 01.00_48_14_12.Still005.jpg
Aleksandra Petković Foto: Kurir Televizija

Falsifikovanje i pravna borba

Petković je otkrila da su joj stričevi prvo nudili novac da potpiše odobrenje, a kada je odbila, falsifikovali su dokument.

- Nisam trpela ucene, ali su me pre falsifikovanja kontaktirali i nudili sitan novac da potpišem odobrenje, uz obećanje da ćemo podeliti zaradu. Nisam pristala jer sam osetila da nešto nije u redu, da pokušavaju da nas prevare. Oni su onda falsifikovali dokument i delovali samostalno. Kada sam otišla u Bosnu i kontaktirala upravu Šumarije, direktor mi je pokazao falsifikovani dokument i bilo je jasno da je počinjeno krivično delo. Sve sam predala advokatu i suđenje i dalje traje - rekla je.

