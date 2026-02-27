Slušaj vest

Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu i četvrtak proširiće se i na ostatak zemlje uslovljavajući ponegde slabu kišu, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavio je na svom Fejsbuk profilu da će naša zemlja i Balkan u narednih 15 dana biti pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska.

Foto: Petar Aleksić

Jutra sveža

- Smenjivaće se afrički i srednjevropski anticiklon. U danima kada budemo bili pod uticajem afričkog anticiklona maksimalne temperature će biti od 12 do 17 stepeni, pod uticajem srednjoevropskog biće za oko pet stepeni niže i kretaće se od sedam do 12 stepeni. Jutra će biti sveža uglavnom od nule do pet stepeni ponegde se očekuje i slab mraz pogotovo u dolinama reka i kotlinama. Padavine će biti retke i prolazne i biće vezane za oslabljenje hladne frontove koji će donositi i manji pad temperatura - najavio je Ristić.

Rano proleće

Ivan Ristić najavljuje lepo vreme narednih dana Foto: Kurir Televizija

I Marko Čubrilo za kraj ovog i početak narednog meseca prognozira suvo, stabilno i relativno toplo vreme.