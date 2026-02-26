Kompanija NIS pripremila je posebnu pogodnost za svoje potrošače na svim benzinskim stanicama širom Srbije.

U okviru promotivne akcije, kupcima je omogućen popust od 5 dinara po litru na sva goriva koji se ostvaruje prilikom plaćanja bankarskom aplikacijom na vašem telefonu putem IPS „pokaži“ (Instant Payment System) opcije plaćanja. Takođe, popust se može ostvariti i plaćanjem kroz Drive.Go aplikaciju uz IPS način plaćanja. Akcija traje do 23. marta 2026. godine i namenjena je svim potrošačima koji plaćanje izvrše bezgotovinski, koristeći IPS način plaćanja, čime se podstiče brža, jednostavnija i sigurnija digitalna transakcija na prodajnim mestima.

Foto: Promo

Pored uštede od 5 dinara po litru, članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu“, ostvaruju i dodatne prednosti, jer im se tokom trajanja promotivne akcije obračunavaju redovni bonus poeni u skladu sa važećim pravilima programa.

Plaćanje se obavlja jednostavno, u svega tri brza koraka. Najpre je potrebno da potrošač otvori bankarsku aplikaciju na svom mobilnom telefonu, pritisne dugme IPS pokaži, a potom pokaže kasiru na benzinskoj stanici QR kod koji će aplikacija generisati.

Foto: Promo

Ovom akcijom kompanija NIS omogućava uštedu svojim potrošačima, dok istovremeno potvrđuje svoju posvećenost unapređenju korisničkog iskustva i podsticanju digitalnog načina plaćanja. Kompanija NIS upravlja najvećom maloprodajnom mrežom u Srbiji koja broji oko 330 NIS Petrol i Gasprom benzinskih stanica.