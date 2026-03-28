Bio je svetski, a naš, ali se mnogi utrkuju da ga prisvoje, verovatno želeći da svojoj naciji pripišu i otkrića kojima je zadužio čovečanstvo. Jedno je sigurno, za života, baš kao ni mnogi drugi, nije doživeo zahvalnost, a da danas može da odgovori na pitanje o svom poreklu.

Da možemo barem upola godine da vratimo vreme unazad, da li bi ga svi oni koji ga danas prosvajaju nazivali svojim, za "Puls Srbije", govorio je Branislav Stanković, istoričar.

- Oko Nikole Tesle i njegove pripadnosti hrvatskom ili mađarskom narodu raspravlja se još od kraja 19. veka, a postoje i konkretna svedočanstva. Kada je Tesla objavio svoj čuveni esej o Zmaju Jovanoviću, u pismu svom ujaku je naveo da je tim tekstom učinio više za srpstvo nego svim svojim radom na elektricitetu.

Esej je kasnije objavljen u Srbobranu u Zagrebu, a Teslina sestra Marica mu je 1892. godine pisala pismo u kome ga hvali i ističe da ga više ne mogu prisvajati Hrvati - sada ga nazivaju svojim dičnim naučnikom - objasnio je Stanković.

Branislav Stanković, istoričar Foto: Kurir Televizija

Tesla između naroda i dokaza

On ističe da je Tesla sebe doživljavao kao Srbina, Jugoslovena i Amerikanca, a dokazi o njegovom srpskom poreklu skupljeni su u njegovoj knjizi.

- Ipak, Tesla je bio predmet prisvajanja ne samo Hrvata i Mađara zbog istorijskih granica, već i Amerikanaca. On je lično sebe video kao Srbina, Jugoslovena i Amerikanca. Veći deo svog rada realizovao je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je bio lojalan građanin, ali se tokom života nikada nije odrekao svog srpstva. O ovome postoje brojni dokazi rasuti po različitim arhivima i bibliotekama - svi ti dokazi potvrđuju njegovo srpsko poreklo - rekao je.

Teslino poreklo

Stanković ističe da Hrvati i Mađari decenijama nastoje da Teslu prikažu kao svog, uprkos njegovom pravoslavnom identitetu.

- Već 150 godina Hrvati pokušavaju da dokažu da je Nikola Tesla Hrvat. Slične tvrdnje iznose i Mađari, oslanjajući se na tadašnje pravaske ideologije u Mađarskoj i Hrvatskoj. Nedavno je čak mitropolit Hrvatske pravoslavne crkve isticao da, iako je Tesla bio pravoslavac, „ipak je Hrvat“ - naveo je Stanković.

Foto: Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia

"Mesto rođenja nije dokaz nacionalnosti"

Zaključio je da Teslino poreklo ne može da se određuje po mestu rođenja, jer bi takva logika dovela do apsurdnih tvrdnji o nacionalnosti drugih poznatih ličnosti.

- Međutim, ako bismo Teslino poreklo određivali po mestu rođenja, ni ta logika ne funkcioniše. Kada se Tesla rodio, tadašnja Vojna krajina nije bila deo građanske Hrvatske - to se promenilo tek krajem 19. veka.

Po toj logici, mnogi bi morali redefinisati nacionalnost drugih poznatih ličnosti: da li bi, na primer, car Konstantin rođen u Nišu bio Srbin, ili da li bi Imanuel Kant, koji je živeo u Kalinjingradu, bio Rus? Ako bismo sledili ovu logiku Hrvata, onda bi pojedinci poput Vojvode Đujića ili Ratka Mladića, koji su rođeni na teritoriji nezavisne Hrvatske, „više“ pripadali Hrvatskoj od Tesle - zaključio je.

"Bio je predmet prisvajanja Hrvata, Mađara i Amerikanaca zbog istorijskih granica" Istoričar o Teslinom poreklu: "Hrvati već 150 godina žele da ga otmu" Izvor: Kurir televizija

