Ovo je već praksa u zemljama Evrope, a upravo ovakva kazna mogla bi biti usvojena i kod nas ukoliko se odobri novi predlog Zakona o saobraćaju, koji bi osim propisane kazne podrazumevao i obavezno psihijatrijsko lečenje.

Da li povratnici u saobraćajne prekršaje treba da budu psihološki pregledani, za Kurir televiziju, objasnio je prof. Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji.

- Ljudi koji se ponašaju suprotno pravilima, ne samo zato što su pravila, već zato što time ugrožavaju tuđi život, zdravlje ili imovinu, jasno pokazuju da nešto nije u redu. Ako bez razloga stavljaju u opasnost svoj ili tuđi život, ili mogućnost da neko ostane trajno invalid, jednostavno to nije normalno ponašanje - rekao je Vujanić.

Psihološki pregled za drastične prekršaje

Objasnio je da bi psihološki pregled mogao uticati na ponašanje vozača koji grubo krše saobraćajne propise.

- Propisana materijalna kazna sama po sebi ne bi postigla ovaj cilj. Psihološki pregled dodatno utiče na ponašanje: ljudi bi, ako znaju da ih lekar proverava, verovatno ozbiljnije pristupili propisima i klonili se grubih prekršaja. Prekršaji koji bi, po meni, zahtevali psihološki pregled vozača su drastična kršenja propisa, kao što su vožnja velikom brzinom - recimo 50 km/h gde je ograničenje 100 km/h je ekstrem - ili vožnja pod dejstvom alkohola kada je nivo znatno iznad dozvoljenog - objasnio je.

Nivoi kazni u saobraćaju

Istakao je da se manji prekršaji kažnjavaju novčano, ozbiljniji zabranom upravljanja, a drastična kršenja zahtevaju psihološku proveru.

- Naravno, postoje različiti nivoi kršenja propisa: manja prekoračenja se kažnjavaju novčano, ozbiljniji prekršaji uključuju zabranu upravljanja vozilom, a drastična kršenja zahtevaju psihološku proveru da se utvrdi da li je osoba sposobna da bezbedno upravlja vozilom - zaključio je Vujanić.

