Budući da su meteorolozi najavili više temperature do kraja nedelje, mnogi se već sada pitaju da li možemo da se pozdravimo sa zimom.

Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da je u naše krajeve stiglo proleće. Dodaje da je u februaru vreme bilo promenljivo, ali je od ponedeljka došla topla vazdušna masa koja uslovljava relativno visoke temperature za februar.

Meteorolog Todorović objašnjava da prosečna maksimalna temperatura krajem februara u Srbiji iznosi oko 8–9 stepeni, dok u martu raste sa 9 stepeni na početku do oko 15 stepeni na kraju meseca.

- Trenutno se očekuje relativno brz porast temperature i stabilno vreme narednih desetak dana, sa malo oblačnosti i gotovo bez padavina. Maksimalne dnevne temperature će biti između 10 i 18°C, što je značajno iznad proseka - kaže meteorolog.

Noći i jutra će biti sveža zbog vedrog neba i mogućeg slabog mraza, posebno pri tlu, pa se savetuje adekvatna odeća u jutarnjim i večernjim satima. Danju će biti prijatno toplo, moguće nošenje džempera.

Biće "baba Marte"

Prve padavine, prema rečima Todorovića, se mogu očekivati tek oko 4. i 5. marta, ali tačno vreme nije sigurno jer dugoročne prognoze imaju rizik od odstupanja.

Tokom marta vreme će i dalje biti promenljivo - naizmenično toplo, sunčano, sa mogućim zahlađenjima i ponekim snežnim padavinama.

Srednji datum zadržavanja snega na tlu za većinu mesta u Srbiji je početak marta, a srednji datum prvih snežnih padavina je od 20. do 25. marta, iako sneg može pasti i kasnije, čak i u aprilu.