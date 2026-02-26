- 1938. godine na ostrvu Vido podignuta je Spomen kosturnica u kojoj počivaju kaplari, potporučnici, lekari, telegrafisti, bolničari, zemljoradnici, đaci, u kojoj počivaju naši preci. I na tom mestu gde je Plava grobnica, i gde stoje galije carske, posle toliko decenija, u potpunosti ćemo obnoviti Spomen kosturnicu - istakla je ministarka.

Ona je rekla da je Vlada Republike Srbije odobrila sredstva u iznosu od preko 100 miliona dinara kako bi se obnovila i rekonstruisala Spomen kosturnica na Vidu.

- Kao uspomena na stradanje i žrtvu jedne generacije, ali i kao podsetnik i zavet i budućim generacijama, ali i opomena da nam sloboda nije pala sa neba, i da je ona plaćena najskupljom cenom života naših pradedova. Nek im je večna slava, a u susret 110. jubilarnoj godišnjici od iskrcavanja srpske vojske na Krfu bićemo u prilici da im tada odamo poštu za njihova dela koja su besmrtna.