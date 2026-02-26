Slušaj vest

Ceremonija je održana kod spomenika Topličanima palim u ratovima 1912 -1918. i žrtvama u Narodnom ustanku 1917. godine.

Kako je navela, Toplički ustanak, koji su podigli naši preci, bio je prvi, jedinstveni i jedini ustanak u jednoj porobljenoj zemlji tokom Prvom svetskog rata.

- Ovaj narod ovde se podigao kada su pokušali da mu ospore šta su i ko su, njihovo ime i prezime. Kada su im zatvarali škole i crkve i unosili tuđe ikone. Trpeli su ubijanja, mučenja, odvođenje u logore, ali kada im se udarilo na njihov identitet i veru, to nisu mogli da istrpe - naglasila je.

1/17 Vidi galeriju Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski u Prokuplju Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Đurđević Stamenkovski je istakla da u istoriji nije zabeleženo da je jedna okupirana država učinila tako strahovit i snažan otpor kao Topličani.

Ona je naglasila da upravo danas, kada nam traže da se odreknemo onoga što smo, da bismo postali nešto drugo, treba da se podsetimo da smo mi kao narod pisali istoriju Evropi i da je Srbija deo kolevke čitave evropske civilizacije.

Kako je navela, naše svetinje i istorijska čvorišta, kao što su Gvozdeni puk, Kosovski zavet, Toplički ustanak, Pećka patrijaršija, Dečani, Gračanica, su izvorišta čitave evropske civilizacije i istorije.

- Mi smo ona generacija koja dobro zna da dostojanstvo ne može da se kupi. Čvrsto smo prigrlili mir, ali još čvršće slobodu i svoj suverenitet, nezavisnost i samostalnost i svoje pravo da budemo svoji na svome - zaključila je ministar.