Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava sećanje na prepodobnog Avksentija, hrišćanskog svetitelja koji je živeo u 5. veku prvo u Carigradu, a potom i na gori blizu Halkidona. Predanje kaže da je prepodobni Avksentije bio veoma bogati vlastelin u Carigradu u vreme cara Teodosila Mlađeg. Ipak, u jednom trenutku rešio je da to sve odbaci – zamonašio se i potpuno povukao iz javnog života. Ipak, kada ljudi počeše da govore o njemu kao o velikom čudotvorcu i velikom mudracu, on pobeže od ljudskih pohvala iz Carigrada i nastani se na jednoj gori blizu Halkidona, koja se posle prozva Aksentijeva gora.

Prema priči, Avksentije ni tu dugo nije ostao skriven od ljudi… Pronašli su ga neki čobani, a kako se i u tim krajevima pročuo kao veliki čudotvorac, ubrzo narod krete da dolazi i da mu dovoditi bolesnike na isceljenje. I on isceli mnoge – slepome povrati vid, gubave očisti, otera demone iz zaposednutih… Sve ovo, činio je u ime Hrista i naročito pazio da se čuda ne pripišu njemu neko Bogu. Predanje kaže da je mnoge iscelio upravo tako što bi u njima učvrstio hrišćansku ljubav i onda im govorio da će im Bog dati po veri i pravdi uz reči: “Isceljuje te Gospod Isus Hristos!”

Foto: Shutterstock

Prepodobni Avksentije je učestvovao na IV vaseljenskom saboru u Halkidonu i zabeleženo je da je tamo silno štitio pravoslavlje od jeresi Evtihijeve i Nestorijeve. Nakon svega toga, već u dubokoj starosti, Avksentije je preminuo 470. godine. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 14. februara po crkvenom, a 27. februara po gregorijanskom kalendaru. Zato što je prepodobni Avksentije čitav život proveo u molitvi i, iako je često bio okružen ljudima koji su tražili njegovu pomoć, zapravo čeznuo za osamom, u nekim krajevima Srbije stariji kažu da na današnji praznik svako treba da se uzdrži od skitanja i da dan provede kod kuće i pored porodice.

Jedino mesto koje svaki vernik treba da obiđe je crkva gde u znak sećanja na prepodobnog Avksentija treba da zapali sveću i izgovori ovu molitvu: “Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Avksentije. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje.” Veruje se da će svaka želja koju u tom trenutku poželite biti ispunjena.

Ćirilovdan

Pravoslavni vernici danas slave i Svetog Kirila slovenskog, praznik koji se naziva još i Ćirilovdan. Srbi i danas koriste ćirilično pismo koje je naziv dobilo upravo po Svetom Kirilu. Iako je današnji dan poznat kao Ćirilovdan, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve nije upisan crvenim slovom.