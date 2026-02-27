Slušaj vest

On nije od one dece koje je život naterao da se bore za parče hleba, on radi zato što tako želi.

Kako je odlučio da se bavi ovim poslom, za "Puls Srbije", govorio je Sava Nikić.

- Nešto spremam ja, a nešto kolege. Imamo u ponudi XL takose, pite sa salaša iz našeg snek haus-a sa domaćim sosevima. Sve soseve pravimo kolege i ja. Mesimo pite i tortilje, i takođe pravimo girose. Za takose birate sami meso, sos i pomfrit. Standardno idu četiri vrste sira, pomfrit, meso po izboru, sosevi - uključujući tzatziki, paradajz, kečap i naš domaći nindža sos, koji je ljut, plus tabasko. U nindža sos idu sambal, paprika, luk i još par sastojaka - objasnio je Sava.

Sava Nikić Foto: Kurir Televizija

Početak karijere u kuhinji

Ispričao je kako je počeo svoj posao u snek baru i istakao da profesionalna kuhinja predstavlja poseban izazov.

- Ovim poslom sam počeo da se bavim preko raspusta. Radio sam sa pitama i želeo malo adrenalina, pa sam prešao u snek. Ekipa je tamo vrhunska, uvek ih je puno, a u profesionalnoj kuhinji je poseban izazov - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

Podrška roditelja

Sava objašnjava da je roditeljima morao da pokaže da želi da radi i pomaže, a sada većinu vremena provodi na kasi i pripremi takosa.

- Kada su moji roditelji čuli da želim da radim rekli su da nema potrebe, ali sam im rekao da želim da pomognem oko kuće i da radim. Neki ljudi su sumnjali, ali sam dokazao da mogu. Većinu vremena radim na kasi, pomažem oko pripreme i pravljenja takosa i pazim da svaki bude hrskav spolja, mekan iznutra - kaže Sava.

Balans između škole i posla

Kaže da uspeva da uskladi školu, posao i društveni život, najviše voli pravljenje francuskog takosa, a vršnjacima poručuje da slede svoje želje jer je lični trud nezamenljiv.

Foto: Kurir Televizija

- Polako idem na veći nivo. Kolege me podržavaju, nema sujete. Trudim se da uskladim školu i posao - većinom radim posle škole, ali sve stižem da uradim - i posao i društvo. Najviše volim da pravim francuski takos i rad na kasi. Što se tiče drugara i nastavnika, svi me podržavaju, međutim drugari me ponekad pitaju zbog čega radim, ali kada su probali hranu oduševili su se. Svoje vršnjake bih posavetovao da rade šta im srce želi. Može se lepo zarađivati i iz igrica, ali kad radiš i sam zaradiš novac, osećaj je potpuno drugačiji - to su tvoje pare i tvoj trud - zaključio je.

Mladi kuvar iz Rume osvojio srca ljudi: Rad, strast, trud i hrskavi takosi - kako Sava inspiriše vršnjake? Izvor: Kurir televizija

