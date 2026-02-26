Slušaj vest

Informacija koja se pojavila u pojedinim medijima, a prema kojoj je trudnici iz Srbije navodno zabranjen izlazak iz zemlje zbog evidencije u sistemu "e-Bolovanje", uznemirila je mnoge građane.

Ovo je, međutim, demantovala Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, ističući da pomenuti softver nema nikakvu vezu sa graničnom kontrolom.

- Državni organi nemaju pristup tim podacima putem ovog softverskog rešenja i nijednoj osobi nije uskraćeno kretanje zbog postojanja ovog sistema - navodi su u saopštenju Kancelarije.

Kako navode, zakonom i podzakonskim aktima je jasno propisano da izabrani lekar izdaje potvrdu i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad u formi elektronskog dokumenta i da se obrada podataka o ličnosti vrši isključivo u obimu neophodnom za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava, uz poštovanje načela srazmernosti i zaštite podataka.

Isključivo ovlašćeno lice poslodavca ima omogućen prikaz podataka. Foto: Shutterstock

- Isključivo ovlašćeno lice poslodavca ima omogućen prikaz podataka o privremenoj sprečenosti za rad svog zaposlenog, odnosno prijem elektronskih potvrda i izveštaja (doznaka), u okviru za to predviđenog modula softverskog rešenja - kažu u Kancelariji ističući da trudnicama ni u kom slučaju nije uskraćeno pravo da putuju ili napuštaju teritoriju Srbije zbog korišćenja sistema "e-Bolovanje-Poslodavac".

Iako sistem "e-Bolovanje" nije prepreka na samom graničnom prelazu, trudnice koje planiraju putovanje ipak moraju biti oprezne zbog odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Kako za "Kurir" objašnjava advokat Dušica Dukanac, status trudničkog bolovanja pravno se tretira kao privremena sprečenost za rad koja podrazumeva mirovanje u mestu prebivališta.