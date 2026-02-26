Trudnica vraćena sa granice zbog evidencije u sistemu e-Bolovanje?! Kancelarija za IT objasnila da li je to moguće!
Informacija koja se pojavila u pojedinim medijima, a prema kojoj je trudnici iz Srbije navodno zabranjen izlazak iz zemlje zbog evidencije u sistemu "e-Bolovanje", uznemirila je mnoge građane.
Ovo je, međutim, demantovala Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, ističući da pomenuti softver nema nikakvu vezu sa graničnom kontrolom.
- Državni organi nemaju pristup tim podacima putem ovog softverskog rešenja i nijednoj osobi nije uskraćeno kretanje zbog postojanja ovog sistema - navodi su u saopštenju Kancelarije.
Kako navode, zakonom i podzakonskim aktima je jasno propisano da izabrani lekar izdaje potvrdu i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad u formi elektronskog dokumenta i da se obrada podataka o ličnosti vrši isključivo u obimu neophodnom za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava, uz poštovanje načela srazmernosti i zaštite podataka.
- Isključivo ovlašćeno lice poslodavca ima omogućen prikaz podataka o privremenoj sprečenosti za rad svog zaposlenog, odnosno prijem elektronskih potvrda i izveštaja (doznaka), u okviru za to predviđenog modula softverskog rešenja - kažu u Kancelariji ističući da trudnicama ni u kom slučaju nije uskraćeno pravo da putuju ili napuštaju teritoriju Srbije zbog korišćenja sistema "e-Bolovanje-Poslodavac".
Iako sistem "e-Bolovanje" nije prepreka na samom graničnom prelazu, trudnice koje planiraju putovanje ipak moraju biti oprezne zbog odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Kako za "Kurir" objašnjava advokat Dušica Dukanac, status trudničkog bolovanja pravno se tretira kao privremena sprečenost za rad koja podrazumeva mirovanje u mestu prebivališta.
- Ukoliko žele da otputuju, neophodno je da dobiju specijalnu dozvolu lekarske komisije RFZO. Ukoliko se ta procedura zaobiđe, trudnica rizikuje da ostane bez naknade zarade koju isplaćuje fond - naglašava Dukanac.