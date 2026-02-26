Slušaj vest

Informacija koja se pojavila u pojedinim medijima, a prema kojoj je trudnici iz Srbije navodno zabranjen izlazak iz zemlje zbog evidencije u sistemu "e-Bolovanje", uznemirila je mnoge građane.

Ovo je, međutim, demantovala Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, ističući da pomenuti softver nema nikakvu vezu sa graničnom kontrolom.

- Državni organi nemaju pristup tim podacima putem ovog softverskog rešenja i nijednoj osobi nije uskraćeno kretanje zbog postojanja ovog sistema - navodi su u saopštenju Kancelarije.

Kako navode, zakonom i podzakonskim aktima je jasno propisano da izabrani lekar izdaje potvrdu i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad u formi elektronskog dokumenta i da se obrada podataka o ličnosti vrši isključivo u obimu neophodnom za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava, uz poštovanje načela srazmernosti i zaštite podataka.

0804-stockphotonursehelpstofixthesensorontheabdomenofapregnantwomanforanelectrocardiographic1262031859.jpg
Isključivo ovlašćeno lice poslodavca ima omogućen prikaz podataka. Foto: Shutterstock

- Isključivo ovlašćeno lice poslodavca ima omogućen prikaz podataka o privremenoj sprečenosti za rad svog zaposlenog, odnosno prijem elektronskih potvrda i izveštaja (doznaka), u okviru za to predviđenog modula softverskog rešenja - kažu u Kancelariji ističući da trudnicama ni u kom slučaju nije uskraćeno pravo da putuju ili napuštaju teritoriju Srbije zbog korišćenja sistema "e-Bolovanje-Poslodavac".

Iako sistem "e-Bolovanje" nije prepreka na samom graničnom prelazu, trudnice koje planiraju putovanje ipak moraju biti oprezne zbog odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Kako za "Kurir" objašnjava advokat Dušica Dukanac, status trudničkog bolovanja pravno se tretira kao privremena sprečenost za rad koja podrazumeva mirovanje u mestu prebivališta.

- Ukoliko žele da otputuju, neophodno je da dobiju specijalnu dozvolu lekarske komisije RFZO. Ukoliko se ta procedura zaobiđe, trudnica rizikuje da ostane bez naknade zarade koju isplaćuje fond - naglašava Dukanac.

Ne propustiteŽivotIZBACIO JE TRUDNU ŽENU IZ KUĆE NAKON ŠTO JE ONA UDARILA NJEGOVU MAJKU! Ispovest muškarca koji je morao da bira između ljubavi majke i žene, evo šta se dogodilo
Trudnica pokrivenog lica sedi na bolničkom krevetu
Žena"Bivša devojka mi je uništila rođendan jer mi je rekla da je trudna": Istina o tome ko je otac ga je potpuno slomila
glavna-fotka-shutterstock-1.jpg
Društvo"U KOLIMA SAM ZATEKLA SMRZNUTU ŽENU KAKO PLAČE, IZMEĐU NOGU JE DRŽALA BEBU!" Dr Tajana pomogla porođaj u automobilu: Otac je izleteo tražeći pomoć!
Porođaj
ŽenaDa li nekrštena trudnica može da se krsti za vreme trudnoće? Otac Dragan odgonetnuo večitu nedoumicu
Trudnica i sveštenik - kolaž fotografija