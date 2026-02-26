Slušaj vest

Mesec tek što je počeo, a već imate osećaj da vas računi sustižu sa svih strana. Jedan stiže na mejl, drugi u SMS-u, treći u aplikaciji koju otvarate jednom u sto godina. Datumi se ne poklapaju, iznosi variraju, a vi na kraju više energije potrošite na praćenje nego na samo plaćanje. Nije drama, ali je stalna gnjavaža.

Pre petnaestak godina, priča je bila jednostavna. Imali ste fiksni telefon i možda kablovsku. Dva računa, dva provajdera, gotovo. Onda je stigao internet. Pa mobilni koji je odjednom postao neophodan. Pa streaming servisi. Pa pametni uređaji kojima takođe treba konekcija. Svaka nova usluga donela je i novi račun, novi nalog, novu lozinku koju treba zapamtiti.

I evo nas danas: nije neobično da domaćinstvo ima tri do pet različitih pretplata vezanih za komunikacije i zabavu. Svaka sa svojim datumom naplate, svojom aplikacijom, svojom korisničkom službom. Kad se sve sabere, postaje još jedna stvar o kojoj morate da razmišljate. A ko ima vremena za to? Ideja koja ima smisla Ako ste ikad pomislili „mora da postoji lakši način“, verovatno ste u pravu. Koncept je jednostavan: umesto da plaćate svaku uslugu posebno, spojite ih u jedan paket. Jedna mesečna naknada, jedan račun, jedna briga manje. Ovaj pristup se često naziva „bundling“, a kod mts-a postoji kao BOX ponuda. Ali nije samo u računu stvar. Kada uzmete usluge zajedno, često dobijate dosta povoljniju cenu nego kada ih kupujete pojedinačno. Logično, jer provajder zna da ostajete duže ako imate više usluga kod njega, a vama to donosi nižu ukupnu cenu za ono što ionako koristite.

Zvuči kao situacija gde svi dobijaju. I uglavnom jeste. U praksi, sve počinje od jednostavnog pitanja: šta od ovih usluga koristite i želite da držite na jednom računu. Zato su BOX paketi raspoređeni po broju usluga u paketu, pa možete da izaberete kombinaciju sa dve, tri ili četiri usluge, u skladu sa svojim navikama i potrebama. BOX 2, 3, ili 4? Broj u imenu paketa govori koliko usluga dobijate zajedno. BOX 2 kombinuje dve usluge. Može biti fiksna i televizija, može biti internet i fiksna, ili mobilni internet i mSAT TV. Poenta je da odaberete kombinaciju koja vam odgovara. Ako vam ne treba mobilna linija u paketu, ili vam kućni internet nije dostupan na adresi, BOX 2 je način da ipak uštedite na onome što koristite.

BOX 3 dodaje treću uslugu u miks. Konkretno: kućni internet, televizija i fiksna linija. Ovo je klasičan izbor za domaćinstvo koje želi da pokrije osnove. Internet za rad i zabavu, TV za opuštanje, fiksna za pozive koji i dalje imaju smisla, bilo da zovete roditelje ili zakazujete preglede. Tri stvari, jedna cena. BOX 4 ide korak dalje i uključuje mobilnu liniju. Sada imate internet, TV, fiksnu i mobilnu tarifu u jednom paketu. Za porodice ovo može biti posebno zgodno ne samo jer se sve vodi na jednom mestu, već i zato što objedinjavanje svih usluga donosi dodatne benefite kojih nema u manjim paketima. Tu je 4 u BOX 4, odnosno mogućnost da na isti paket pridružite do četiri dodatne mobilne linije i delite 200 GB zajedničkog interneta mesečno. A kroz COPY PASTE popust, mlađi članovi porodice dobijaju istu tarifu kao i roditelji po nižim cenama - 1.200 dinara mesečno za decu od 7 do 17 godina, odnosno 1.800 za mlade od 18 do 26. Ako već koristite sve četiri usluge, BOX 4 često ima najviše smisla - i po ceni i po pogodnostima. Šta je zapravo unutra? Zavisi od paketa i varijante, ali evo generalnog pregleda. Kućni internet u ponudi može ići do 1000 Mb/s na optici, što je više nego dovoljno za razne potrebe, od video poziva i rada od kuće do strimovanja u više soba istovremeno. Ako optika nije dostupna na vašoj adresi, paketi i dalje rade, samo sa nešto manjom brzinom. Ono što je bitno: kod većine paketa brzine su simetrične na optici (do 600/600 Mb/s), što znači da upload ide istom brzinom kao download. Za rad od kuće i česte video pozive, to ume da napravi značajnu razliku u praksi.

Televizija dolazi sa 250 i više kanala, zavisno od paketa. Tu su i dodatni tematski paketi (filmski, dečiji, dokumentarni, muzički) koje u zavisnosti od BOX paketa dobijate besplatno. Dakle jedan, dva ili čak sva četiri tematska paketa bez dodatne naknade. Video klub sadržaj je takođe uključen, što znači da možete gledati filmove i serije na zahtev bez dodatne naknade. Uz veće pakete dolazi i MOVE aplikacija koja vam omogućava da gledate TV sadržaj na telefonu ili tabletu, gde god da ste. Mobilna tarifa, ako je uključena, dolazi sa neograničenim nacionalnim minutima i određenom količinom mobilnog interneta. Veći paketi nude više gigabajta i dodatne pogodnosti, poput besplatnih društvenih mreža ili roaming paketa za putovanja. Uz to, korisnici na određeni period dobijaju besplatno pristup streaming i muzičkim aplikacijama (Apollon za filmove i serije, Balkan myusic i Deezer za muziku) pri čemu trajanje besplatnog perioda zavisi od izabranog paketa. Takođe, BOX 4 paketi omogućavaju deljenje interneta između članova porodice, što je korisno ako neko od ukućana troši više od drugih. Nije samo ušteda, već i jednostavnost Potpuno je izvesno da ćete na ovaj način uštedeti novac. Ali realno, verovatno još veća vrednost je u tome što vam je sve na jednom mestu.

Jedan nalog. Jedna aplikacija za praćenje potrošnje. Jedan poziv korisničkoj službi ako nešto zatreba. Bez razmišljanja koji račun kada stiže i da li ste sve platili. Za ljude koji vole da im stvari budu organizovane, to vredi isto koliko i sama ušteda. A ako nešto pođe po zlu, imate jedan broj za podršku umesto da zovete tri različite službe. Kako znati koji je pravi za vas? Najjednostavnije pitanje: koliko usluga zaista koristite? Nema univerzalnog odgovora. Ali postoji lak način da proverite: pogledate šta trenutno plaćate, uporedite sa BOX paketima, i vidite razliku. To možete uraditi online za par minuta, bez obaveze.

Vredi li razmisliti? Ako već koristite više usluga kod istog provajdera, a plaćate ih odvojeno, odgovor je skoro sigurno da. Ako ste kod različitih provajdera za različite usluge, možda je ovo prilika da sve sredite na jedno mesto. Ne morate žuriti, ali vredi proveriti šta je dostupno na vašoj adresi i koliko bi vas koštalo. Ponekad mala organizaciona promena donese više mira nego što očekujete.

Promo